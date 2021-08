«Quiero impulsar proyectos desde la calle, pero con el respaldo de un centro de referencia»

Para presentarse, además de su extenso currículum como violinista, musicólogo y gestor cultural, el tribunal valoró otros aspectos de su trayectoria.

En efecto, valoraron primero actuaciones que había hecho en Mallorca a través de la Fundación ACA y otros relacionados con la música antigua, pero también mis trabajos en el Auditori de Catalunya, centro al que está adherido y físicamente situado el museo. Todo ello ha hecho que desde hace años haya estado en contacto con la institución, llegando a ser asesor de la misma. Todo eso, seguro que se ha valorado a la hora de apostar por mí.

El Museu llevaba tiempo sin dirección.

Cierto. Y querían apostar primero por una consolidación y segundo por un cambio de rumbo, con la innovación como eje de futuro.

¿Cuál es su idea de un museo de la música?

Pensemos que el nombre es importante y a diferencia de otros espacios parecidos que hay en Europa, hablamos de un Museo de la Música, no un museo de instrumentos musicales. Por tanto, además de poder ver y tocar piezas históricas, que las hay y muy interesantes, el museo catalán tiene un fondo documental, audiovisual y sonoro de primer orden, cosa que lo enriquece. Así que todo ello, unido y de forma transversal, puede ser un punto de partida para releer los elementos que constituyen el patrimonio musical y hacer visible lo que no siempre lo es en el estudio y la divulgación de la música. Quiero dar vida al museo, y convertirlo en un dinamizador y punto de encuentro de las culturas musicales existentes.

¿Cuáles serán sus líneas maestras de actuación?

Sin duda son tres: hibridación, complejidad y diversidad. La historia de la música no es una, sino que debemos hablar de historias de la música, en plural, de ahí esas tres líneas. Eso no será tan difícil si pensamos que físicamente el museo está en el mismo edificio que el Auditori, pero no es un museo dentro de un auditorio sino un museo que tiene a su disposición un auditorio, con todas sus salas y equipos.

El nuevo cargo va también asociado a la dirección del Centre Robert Gerhard.

Sí. Y es un centro de difusión patrimonial, salvaguardando todo lo que es parte de la cultura musical en el ámbito de la geografía de habla catalana. Inicialmente se dedicaba al patrimonio dejado por autores ya fallecidos, pero ha ampliado sus líneas y hoy actúa sobre cualquier elemento, del presente y del pasado. Mi deseo es impulsar, desde el Centre Gerhard actuaciones para dar a conocer y editar obras como el Llibre de Faristol de Pau Villalonga que se conserva en la Seu de Mallorca, un elemento patrimonial de primer orden, que sin el apoyo e impulso de una institución sería imposible su edición.

¿Cuál será la relación con otras instituciones como el Centre de Recerca Musical de Mallorca o la Universitat de les Illes Balears?

Mi idea es la de establecer contacto con todas aquellas instituciones, públicas y privadas, que se dedican a la investigación y catalogación del patrimonio musical.

¿Las horas de despacho no le harán echar de menos el trabajo de campo?

Mi trabajo quiero que sea el de impulsar proyectos desde la calle, saliendo y trabajando desde el exterior, como lo he hecho hasta ahora, pero con el respaldo de un centro de referencia.

¿El Museu y la tecnología?

Desde hace años el Museu de la Música tiene a disposición de cualquier persona que quiera consultarlo online mucho material. Y una de las propuestas que quiero impulsar es la creación de dispositivos tecnológicos que permitan la retroactividad con los visitantes y que además las aportaciones de éstos puedan ayudar a la hora de crear contenidos.