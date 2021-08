La playlist de ... | Joan Lacomba

Es un artista multidisciplinar: dibuja, realiza grabados, hace esculturas y diseña proyectos varios. Para él, la música es el alimento del alma y del cuerpo. Con la coral de Selva disfrutaba de cantar el Caligaverunt de Victoria.

Para cualquier momento: Siempre acude a Bach y, de forma preferente, su Concierto de Brandemburgo número 3.

Para momentos de relajación: Suele escuchar un disco de música varida del maestro alemán titulado The best relaxing classical ever Bach.

Para esos ratos mágicos del día: El canto coral le seduce y en concreto siente predilección por ese momento que Puccini incluyó en Madama Butterfly: el coro a boca cerrada.

Para el recuerdo y la añoranza: Maria del Mar Bonet y Què volen aquesta gent, una pieza que le lleva a pensar en 1937, su padre y su tío Ramón.

Para cargar las pilas: Zaz cantando Je veux, una canción que le llena de energía.

Y para completar el día: El canto gregoriano, el flamenco y las tonades mallorquinas.