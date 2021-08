«Una boda te pone a prueba como fotógrafo»

¿Cuál es la historia detrás su fotografía premiada?

Estábamos por sa Calobra y hacía mucho viento, de manera que al sacar la foto vi que el aire movía mucho el vestido y pensé que quedaría bien una foto con el vestido en movimiento. Hicimos unas figuras de luces y surgió inesperadamente ese efecto tan especial, pero la foto en sí no salió por casualidad, sino que pensamos en cómo queríamos realizar la imagen al ver el vestido volando con el viento. Cuando fotografío, no sigo ningún proceso creativo, prefiero improvisar e ir sobre la marcha, estando muy atento y observando el ambiente para sacar el máximo provecho de ese lugar.

¿Qué elementos no pueden faltar en sus fotografías?

Creo que lo más esencial en mi trabajo es sacar las imágenes más creativas de cada momento de la boda, por ejemplo, cuando están maquillando a las novias, siempre intento capturar el momento en que les echan laca, pero no de la manera convencional: coloco cuidadosamente las luces y capto el instante de forma original y diferente. La boda en sí te pone a prueba como fotógrafo. Recuerdo hace poco en la finca de sa Font Seca hubo tormenta y se fue la luz, así que estábamos todos a oscuras y los invitados iluminaban con las linternas del móvil. En ese momento, tienes que ser resolutivo y salir adelante. Empecé a colocar flashes por todos lados y al final resultó gracias a que estaba bien preparado.

Cuando empezó en el mundo del audiovisual, ¿tenía claro que acabaría fotografiando enlaces?

Yo antes tenía una pequeña empresa de construcción con un compañero y mi vida no tenía nada que ver con la fotografía ni con las bodas. Mi hermano era fotógrafo y un día me dijo de acompañarle a una boda grande para llevarle las mochilas. Fue en la Catedral y a mí me gustó mucho todo aquello. En ese momento, me empezó a encantar la profesión, me enganché, y aquí sigo.