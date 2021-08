El cantante Shawn Mendes ha publicado hoy su nueva canción, Summer of Love, producida por el puertorriqueño Tainy y que cuenta con un videoclip grabado en Mallorca. Las últimas noticias y publicaciones ya confirmaron su visita a la isla para rodar, pero hasta hoy no se ha podido ver el resultado final. En él, Mendes visita algunas localizaciones emblemáticas de la isla como la Catedral, Deià, s'Illot, Port d'Andratx o Pollença. En el filme se puede ver al cantante disfrutando de unos días de vacaciones junto a varios amigos a bordo de un llaüt, una lancha moderna y un Volkswagen Golf antiguo.

La canción habla de vivir un amor como el de la adolescencia y cuenta con algún guiño a su actual pareja, Camila Cabello, a la que dedica un verso que dice "calling you my señorita", en referencia a la canción que tienen juntos. El videoclip trata de reflejar una estancia idílica sin mucha gente y con total libertad para moverse, algo que choca con la realidad de la isla. La intención del artista parece ser rememorar unos años en los que fue feliz gracias a la gente que le rodea. El videoclip está dirigido por Matty Peacock y protagonizado por algunos modelos españoles como Nina Urgell, Joan Palà, Pau Carreté o la mallorquina Marta González. Peacock ya había trabajado antes con Mendes en el videoclip de Wonder. También ha colaborado con artistas de renombre como Selena Gomez, Billie Eilish o Khalid.

El intérprete canadiense ha afirmado que su objetivo con esta canción es que la gente se sienta "libre, libre del peso de la vida, aunque solo sea por un momento". Además, confiesa que la inspiración surge a raíz de tener unos meses de descanso para disfrutar de un verano "de verdad, con la gente que amo".