Xoel López: «Empecé a componer música por la sensación de libertad»

Xoel López ha sido, desde siempre, un cantautor atemporal. Sin perder un ápice de su singularidad artística en todos estos años, el compositor gallego ha hecho vibrar los escenarios de todo el país con sus temas nostálgicos, sinceros y cada vez más despojados de ornamentos y artificios. Una vez más, el artista indie regresa con su banda al completo este jueves a Mallorca para actuar esta vez en el Festival Cultura es Vida, la próxima parada de su actual gira 2021. Los 20 años de trayectoria musical de Xoel López no han transcurrido en balde y a día de hoy el intérprete y exvocalista de Deluxe se siente aún «en continua evolución», degustando éxitos y descubriendo nuevos sonidos. De todo ello se hace eco su disco Si mi rayo te alcanzara , nacido en plena pandemia, que el artista describe como « el más atrevido, intenso, profundo y a la vez con más desparpajo y descaro», pero también «mucho más abierto, capaz de tocar más áreas emocionales, y un fiel reflejo de una vida más intensa». El músico, cada día más instrumental, que habla de su trabajo como si de un hijo se tratase, afirma que «muchas partes de mis últimos singles dejan solo lo esencial» ya que «es algo que llevaba mucho tiempo buscando, ahora persigo la máxima de ‘menos es más’ para que suene más lo importante». El disco no vería la luz hasta varios meses después de cerrarse debido a la covid, un parón que dejó al cantante con un sabor agridulce por la imposibilidad de exhibir sus temas recién cocinados: «Una de las motivaciones que tenía cuando empecé en la música era la sensación de libertad que uno tiene cuando compone, justo eso quedó castrado con la pandemia», asegura disgustado el coruñés. Ahora que parece que hay una luz al final del túnel, Xoel López está recorriendo España acompañado de su banda completa y su siguiente parada, Mallorca, es considerada por el intérprete como una «visita obligada» que le conecta en cierto modo con su tierra natal en su naturaleza marítima, «siendo de mar, aunque no de isla, siento que hay en mí una conexión importante con los lugares con mar, armonizo muy bien con ese entorno». Es el mar precisamente el que le mantiene con los pies en la tierra, «una parte de mí ni puede ni quiere renunciar a sus orígenes y otra se mueve y quiere viajar libremente», alega melancólico el cantante.