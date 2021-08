Llum Barrera: «La única forma de llevar todos los problemas es con humor»

-¿Qué elementos contiene la obra que la alejan de las habituales comedias amorosas sobre problemas matrimoniales?

Lo que marca cómo se desarrolla la obra es la destreza del autor a la hora de hacerla más o menos atractiva. En este caso, Nacho Faerna supo escribir muy inteligentemente los diálogos. Aunque cuenta la historia de un trío amoroso, no es la típica obra con un final feliz sino que habla de muchos temas, entre ellos la soledad de la pareja. No solo hablamos de conflictos de pareja sino también de conflictos con uno mismo sobre lo que busca, porque a veces no nos paramos a pensar en el yo individual dentro de la pareja, en este caso con un hijo.

-Como alguien que se ha dedicado al cine durante muchos años. ¿Hay algo cinematográfico dentro de sus actuaciones teatrales?

-La base de la interpretación es siempre la misma porque parto de un respeto al texto y un compromiso de verosimilitud así como con el personaje. En el cine y en televisión es todo más sutil y más mínimo, en cambio en el teatro tienes que intentar que todo sea muy visible, lanzando y proyectando más la voz, algo que te quita mucha intimidad.

-¿Es una obra costumbrista con tintes de Belén Gopegui?

Más bien, una obra contemporánea. No es ni un drama ni una comedia, sino una obra con momentos muy emotivos y otros que son graciosos por la misma absurdez de la discusión que se está produciendo. No la etiquetaría como la típica obra costumbrista de parejas donde te ríes un rato, sino que es bastante reflexiva y te hace salir pensando sobre tus relaciones interpersonales. Incluso ver en qué punto de tu vida y de tu relación te encuentras. Todo el mundo se puede ver identificado con las escenas que se representan.

-¿A usted también le ha hecho reflexionar desde el otro lado del escenario?

-Constantemente, porque en teatro te llevas el personaje a casa. En TV grabas tus secuencias y las terminas en ese momento pero aquí repites todos los días de manera que tienes mucho tiempo para seguir indagando y dando una vuelta a lo que ocurre. El texto te lleva a plantearte todo tipo de cuestiones sobre tu vida personal, cuestionarte a ti misma tus relaciones, sin llegar a ser un psicodrama que te haga comerte la cabeza.

-¿Cómo tratan escénicamente los problemas serios de pareja desde el humor y la comedia?

-La única manera de llevar todos los problemas es con humor. Hay momentos en la obra que son muy dramáticos, de ruptura de pareja y los personajes están muy rotos. Pero está escrito tan bien y con tanta ironía que la gente se partía de risa en un momento que era súper dramático para nosotros.

-Estos días ha vuelto a Mallorca, su tierra natal. ¿Qué significa este regreso para usted?

-Tengo la suerte de ser de Alcúdia, donde tenemos un teatro estupendo y no hay función que haga donde no haya intención de llevarla. Espero que Onán se pueda escenificar un par mallorquín de veces en adelante por Mallorca. Me hace mucha ilusión llevar las obras en las que participo a Mallorca y me siento muy orgullosa de ir de abanderada de mi tierra.