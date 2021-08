«En Deià descubrí mi pasión por el diseño leyendo la célebre revista ‘Interview’»

¿Cómo ha influido su background y en concreto la figura de su padre en su desarrollo como diseñadora?

Me influenció en todo, aunque tardé en darme cuenta de hasta qué punto lo había hecho. Ocurrió cuando empecé a hacer diseño después de haber estudiado filosofía y literatura. Yo siempre digo que tengo sangre azul porque en vez de sangre tengo tinta corriendo por mis venas, ya que mi infancia transcurrió en la imprenta de mi padre, rodeada de máquinas de impresión, el olor de tinta, del papel… Hasta mis legos de pequeña eran letras de plomo con las que hacía luego hileras. Siempre me encantaron los libros, pero no tanto la forma, y fue posteriormente en Deià donde descubrí mi pasión leyendo la revista de diseño gráfico Interview en casa de una amiga. En ese momento pensé «Dios, qué es esto», me fascinaron la tipografía y las imágenes, y ahí supe que quería dedicarme a eso el resto de mi vida. Hoy es aquello por lo que respiro y me desvivo día y noche.

Después de haber recorrido medio mundo trabajando con artistas internacionales, ¿incorpora el multiculturalismo que a sus diseños?

No sé si la forma en que diseñamos tiene que ver con el sitio en el que estamos o los lugares que hemos visitado, pero la multiculturalidad afecta en gran medida a la persona y el diseño es una suma de experiencias, de las personas que conoces, los sitios que visitas.... Todo eso de una forma u otra nos afecta en cualquier disciplina. Cuando has vivido en varios lugares estás más abierto a influencias, cambios e inspiraciones de otros países con distintas formas de pensar y de ver.

Dice que el diseño es como su forma de jugar. ¿Predomina la pasión sobre la profesión?

Un diseñador al que fui a ver a Sheffield cuando era joven y estudiaba en la universidad me dijo: «Hay que conocer las reglas del juego para poder romperlas». Se me quedó grabado aunque en ese momento no entendí nada y cuando creces te das cuenta de que, en efecto, todo es un juego, pero para tirar las reglas de éste primero hay que aprenderlas muy bien.

¿Cómo surge la idea de colaborar con Huguet?

Para mí, diseñar rajoles junto con Biel era como una especie de fantasía, siempre pensé que podría ser algo increíble. Hace dos años, cuando vivía en Londres, pensé con algunos de mis socios en hacer algo conjuntamente con Huguet y todo fue desarrollándose de manera muy orgánica. Se lo comenté a Biel, le pareció una gran idea y después, con la llegada de la covid, los comienzos fueron algo complicados porque no podíamos ver los prototipos pero a la vez tuvimos tiempo de hacer las cosas de forma más meditada. Se unieron más adelante dos socios nuevos de Nueva York que también forman parte del proyecto, de manera que la colaboración se convirtió en trasatlántica y global.

¿Ahora se plantea diseñar más mano a mano con artesanos y trabajadores manuales?

Lo más poético de este proyecto es mezclar la tecnología y todo lo digital con lo artesano y manual, con raíces históricas. Es una forma de hacer las cosas mucho más pausada, que se está perdiendo. Esta experiencia con Huguet nos ha servido para coger contacto con la naturaleza y sentir el placer de sostener las rajoles entre las manos, algo que no se puede vivir de la misma manera viendo imágenes en Instagram.

Después de dejar su estudio en Mallorca y centrarse en Pentagram, ¿sigue interesada en participar creativamente en la cultura local?

Me hace muchísima ilusión estar en Mallorca otra vez precisamente para celebrar el trabajo con la cultura local y mi trabajo sobre la posidonia no puede serlo más, ya que se trata de un proyecto que pretende ayudar a la isla y devolverle algo a este lugar que tanto me ha dado. Las baldosas que estamos diseñando tienen trozos de esta alga y cuando pasas el teléfono móvil por encima con AR [realidad aumentada] se pueden ver los campos de posidonia.