Tito Jackson, uno de los hermanos del rey del pop, actuará en el golf de Andratx el próximo día 25. Será una noche de blues que arrancará a las 19.30 horas y acabará a las 23.30.

Toriano Adaryll ‘Tito’ Jackson es cantante y guitarrista, miembro de The Jacksons y originalmente de los Jackson Five. Saltó a la fama a finales de los 60 con el sello Motown, pasando después a encontrar el éxito bajo el sello de Epic en los setenta y ochenta. Es el tercero de los nueve hermanos que componen a la familia Jackson.

Durante la etapa del grupo The Jackson Five en Motown, a Tito le denominaron «el Jackson silencioso», porque prefería una forma de vida alejada de los focos. Pese a su talento como guitarrista, Motown se negó a permitir que él o Jermaine, que tocaba el bajo y la guitarra eléctrica, tocaran durante el tiempo que durara el grupo.

Tito Jackson empezó su carrera en solitario en 2003, haciendo conciertos y actuando como un músico de blues en varios clubes. En 2007, en el Reino Unido, reapareció como juez en el talent de voz de la BBC. Fue uno de los productores ejecutivos de la serie The Jacksons: A Family Dynasty. En 2011 sacó un sencillo llamado We made it. En verano de 2021, se juntó con sus hermanos Jackie, Marlon y Jermaine para hacer una gira.