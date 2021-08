"Nunca he sentido que tuviera que sacrificar el flamenco para triunfar"

El día 15 de agosto actúa en Mallorca. ¿Qué tiene preparado?

En esta ocasión vamos con un formato mas reducido, lo que hace que los espectadores me sientan más cerca. La voz y el piano son lo que predomina en todo el espectáculo.

Pese a tener una larga carrera y haber actuado en muchos lugares, ¿cómo está siendo la vuelta a los escenarios?

Tenía ilusión y muchas ganas porque el año pasado solo pudimos hacer unos pocos conciertos, así que este verano lo estoy disfrutando mucho.

Tiene cuatro discos de platino, varias candidaturas a los Grammy y un Goya. ¿Qué es el éxito para usted?

El éxito para mí es poder dedicarme a cantar, que es lo que más me gusta. Estoy muy agradecida de haber recibido todos estos reconocimientos.

¿Siempre tuvo claro que quería ser artista?

Sí. Canto desde muy pequeña porque siempre ha sido mi forma de expresión y de transmitir mis sentimientos. A día de hoy sigue siéndolo.

Publicó un libro en marzo de 2021 en el que hablaba de sus vivencias personales. ¿Cómo fue el proceso de escritura?

Fue muy orgánico. Es un libro donde encuentras extractos de canciones no terminadas, ilustraciones mías, etcétera. Dibujar es otra de mis pasiones. También quería contar vivencias personales, que ya sabes que son verdades a medias.

¿Hay algo de lo que no haya podido escribir?

En todo momento escribí lo que me apeteció y no me puse ninguna barrera. Nunca tuve dudas sobre lo que quería contar y cómo quería contarlo.

Visto con perspectiva, ¿cómo ha sido su carrera musical?

Ha sido una carrera en la que yo a día de hoy solo puedo estar agradecida porque puedo dedicarme a lo que más me gusta, y eso para mí es un regalo de la vida. Todos sabemos que las carreras musicales son siempre a largo plazo, pero de momento no puedo quejarme.

¿Cambiaría algo?

Nada. Pienso que de los errores solo se puede aprender, y ante las adversidades hay que saber sacar siempre el lado positivo de las cosas.

En alguna ocasión ha hablado de que tuvo que «sacrificar» el flamenco para tener éxito comercial. ¿Estar con una multinacional ha limitado su libertad creativa?

No es tan así. Sí que es cierto que yo empecé cantando flamenco más puro, y es cierto que si quieres abrirte un poco para llegar a más gente, tienes que adaptarte y hacer canciones más pop. Nunca he sentido que tuviera que sacrificar el flamenco para triunfar. Hago lo que siento, y el flamenco siempre será mi sello.

¿Siguen existiendo prejuicios sobre el flamenco?

Yo nunca lo he sentido así, pero sí creo que es un género que no todo el mundo entiende.