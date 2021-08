El jazz i la literatura uniran, demà dijous vespre (20.30h) i a sa Pobla noms il·lustres, un de la poesia i altres de la música, ja que dins el marc del Festival de Jazz es mesclaran els versos de Joan Margarit dits per Joan Gomila amb el saxòfon de Cesc Montané versionant Charlie Parker, Billie Holiday o Ella Fizgerald.

També amb tocs poètics, el festival de Deià ens acostarà la figura d’Astor Piazzola, en el centenari del seu naixement. La cita serà demà a Son Marroig (21h), amb la veu de Sergio Bustos i el piano de Gori Matas.

Sense deixar el jazz, una proposta gratuïta a la Plaça de Sant Joan de Son Servera (21h) amb Carles Medina (saxo), Toni Mora (piano), Joan Garcías (contrabaix) i Enric Fuster (bateria).

Seguim amb demà per recomanar el concert que el duo Voicello oferirà en el castell de Bellver (20.30), mesclant temes d’òpera amb altres provinents d’estils diversos. Òpera Mediterrània és el títol genèric de la sessió.

De cara divendres un altre nom propi, Leonard Cohen, ja que serà homenatjat a Bellver (21h) a través del grup Sterlin, format per Adela Peraita (voz), Steve Withers i Paco Torres (guitarres).

L’Ensemble Tramuntana s’acomiada de l’estiu de forma explosiva, amb instruments originals i amb un nom propi convidat: el clarinetista Eric Hoeprich, un dels grans en el seu estil. Formació i solista, dirigits per Barry Sargent, interpretaran el Concert per a clarinet de Johann Stamitz, un Divertimento de Mozart i dues Simfonies de Carl Philippe Emmanuel Bach i Felix Mendelssohn, respectivament. Les cites, divendres a l’església de Deià i dissabte al Claustre de Sant Francesc a Palma, sempre a les 20.30h.

Dissabte pot començar amb el setmanal concert a l’orgue d’Alaró (11.30), amb Miquel Bennàssar.

Hores més tard i al claustre de Pollença (22h), Academy of Ancient Music interpretarà dues obres clau de la música instrumental barroca, Wather Music i Fireworks de Haendel. Realment dos noms propis, Haendel i el grup anglès especialitzat en la Música Antiga.

A Son Bono de Gènova (21h), es tanca el cicle musical d’enguany amb KamBrass Quintet, que interpretarà música francesa per a quintet de metall.

Passam a diumenge. A la cartoixa de Valldemossa (21.30h) el festival Chopin ens acosta el pianista Claudio Constantini, amb un programa que inclou la Sonata número 1 de Schumann, el Nocturn en si major i la Sonata Opus 58, de Chopin.

I per acabar el cap de setmana, un recital de lieder i òpera al Mollet d’En Pereió de Portocolom, amb una altra veu il·lustre, la del tenor Daniel Kirch. Acompanyat per Francesc Blanco, interpretarà cançons de Schubert, Strauss així com fragments d’òperes com La Valquíria i Lohengrin de Wagner i Eugene Onegin de Txaikovski.

Però això no és tot, dilluns a Pollença un altre nom propi, el de la pianista Maria Joao Pires que s’unirà a les celebracions del seixantè aniversari del Festival amb un programa que inclou Schubert, Debussy i Chopin.

Podem demanar més?