El senador Vicenç Vidal, de Més per Mallorca, ha vuelto a reclamar mediante una moción en el Senado la vuelta a la isla de los históricos ‘ Bous de Costitx’, tres cabezas de bronce de la época talayótica halladas en el año 1.894 en las excavaciones del santuario de Son Corró y actualmente ubicadas en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid .Ya en 2008 se luchó por su devolución mediante una moción que no contó con el apoyo del PSOE. Según Vidal, "la anomalía de que los Bous no hayan sido devueltos es flagrante" y considera que "las instituciones públicas de Mallorca tienen que gestionar el futuro de los ‘ Bous de Costitx y escoger en qué museo de la isla se deben reubicar".

Las piezas, datadas entre el 500 y el 200 A.C, fueron descubiertas por Joan Vallespir, propietario de la finca de Son Corró, y posteriormente fueron vendidas al museo madrileño después de que el historiador y arqueólogo Gabriel Llabrés, presidente de la Sociedad Arqueológica Luliana, convenciera a la reina María Cristina de adquirir las piezas en plena restauración borbónica. La compra se cerró en la cifra de 3.500 pesetas y puso en marcha el traslado de las piezas de Mallorca a la capital.

Los toros de Costitx, también llamados ‘Caps de Bous’ son una insólita muestra de la taurolatría tan practicada en la isla y en el ámbito mediterráneo, donde aparece en continua relación con los ritos de fecundación y vinculada en muchas ocasiones a divinidades celestes en la época talayótica. Durante estos últimos días, Més ha puesto en marcha una campaña en redes sociales con la etiqueta #ElsBousACasa con la intención de estimular la conciencia social y visibilizar la petición de retorno de las tres piezas.