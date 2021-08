El grupo estadounidense Kool & The Gang, que llenó con su música las discotecas en las décadas de los 70 y 80, volvieron a hacer bailar anoche a sus seguidores en Port Adriano con éxitos tan conocidos como Jungle Boogie, recuperada por Quentin Tarantino en la película Pulp Fiction; Open Sesame, de Fiebre de sábado noche; y Summer Madness, que sonó en la también icónica Rocky. Los hermanos Robert y Ronald Bell y el resto de la banda demostraron que siguen siendo los reyes de las pistas de baile con canciones como Get Down On It, Cherish y Celebration, entre otros muchos éxitos.