¿Cómo está siendo la vuelta a los escenarios?

Está siendo mágica porque significa que nos reencontramos con nuestra vocación e identidad que ha estado un poco chafada por esta pandemia. Además, tenemos un disco que decidimos no retrasarlo y salió en septiembre de 2020. Queríamos darle recorrido, y a pesar de que al principio tuvimos que hacerlo en teatros, ahora ya volvemos a los escenarios. Después de esperar lo peor, por fin vemos la luz al final del túnel.

¿Qué puede esperar el público mallorquín?

Un gran show de dos horas con bastantes temas del nuevo disco, pero sin olvidarnos de nuestros clásicos porque sabemos que la gente los está esperando. Esta es la gira más grande que hemos hecho nunca. El equipo ha crecido y nos gusta llevar una gran escenografía. Creemos que va a ser una noche espectacular.

El retorno a los conciertos supone que muchos técnicos y músicos vuelvan a tener trabajo.

Claro. Nosotros siempre hemos sido una familia y hemos estado rodeados de amigos que también son músicos y técnicos. No queríamos dejarles abandonados y decidimos ofrecerles la posibilidad de unirse a nuestro proyecto. Así hemos conseguido que el show sea tan grande. Hemos cambiado el hastío que sentíamos todos por la alegría de tener un equipo tan grande.

¿La música es un sector precario?

Creo que esto en nuestro país es una obviedad. A los que nos dedicamos a esta profesión, muchas veces se nos tacha de titiriteros o "artistillas", como si esto tuviera que ser un hobby. No se dan cuenta de que esto es un trabajo igual de loable que el de un arquitecto o un abogado. Por ello es necesaria una educación que valore de verdad la música y se promuevan medidas laborales que tengan en cuenta la intermitencia de la profesión para que, si vuelve a haber una situación como esta, no se queden la mitad por el camino. Muchos amigos nuestros no han conseguido salir adelante y han tenido que meterse en otros trabajos.

¿Hay que seguir repitiendo que la cultura es segura?

Hay que hacerlo cuando realmente sea segura. Nosotros siempre hemos sido conscientes del peligro que conlleva este tipo de eventos ahora. Por eso, seguimos todas las medidas necesarias para poder actuar sin ningún problema. Tenemos más cuidado que nunca porque sabemos lo que nos jugamos. El fin de semana pasado íbamos a tocar en Cádiz, pero uno del equipo había estado en contacto con un positivo. A pesar de que dio negativo varias veces, decidimos que lo mejor era evitarlo y no correr ningún riesgo.

La publicación del disco coincidió con la pandemia. ¿Tuvieron la tentación de cambiarlo en algún momento?

En ese aspecto tuvimos suerte porque la grabación fue previa al confinamiento, así que no hubo problemas. Al final del proceso empezaban a llegar noticias sobre lo que estaba pasando en China, pero no le prestamos mucha atención, como todo el mundo. Teníamos claro que iba a salir porque a nosotros la música nos ha salvado y creíamos que lo correcto era sacar las canciones para que pudieran disfrutar. El resultado fue que nos metimos en el número uno de ventas por encima de los artistas de reguetón, que ahora mismo son imbatibles.

¿Hacen música pensando en el directo?

A nosotros nos gusta decir que hacemos canciones. Cuando es buena, aguanta cualquier tipo de formato. No hacemos los temas pensando en los conciertos. Como mucho, las preparamos para que funcionen en el directo.

¿Tiene sentido sacar un disco en una época basada en los singles?

Nosotros somos unos románticos y llevamos 15 años haciendo música. Todos nuestros referentes siempre han sido de sacar discos. Consideramos que el trabajo perfecto es un disco entero. Un single es el tráiler de la película, y nosotros queremos enseñar la película completa. Es nuestra forma de trabajar y siempre nos ha funcionado.

También varía en función del tipo de música que haces.

Exacto. Entiendo que las músicas más actuales como el reguetón o la música urbana tengan otra forma de proceder porque al final ellos se han inventado una nueva forma de trabajar en un tiempo en el que hay una sobreinformación enorme y todo es muy inmediato. Cada circuito tiene sus características y nosotros seguimos haciendo las cosas como sabemos. Esa también es una de las riquezas de la música, que cada uno puede hacerla como quiera.