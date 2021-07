De tot i molt

Com que l’oferta musical per aquests dies és tan gran i variada, hem seleccionat alguns concerts per tal d’ajudar-vos a triar.

Demà dijous, la Simfònica ens proposa un programa Mozart amb el pianista Iván Martín i el director Joji Hattori. La cita és a les 21h al pati de la Misericòrdia. Martín tocarà la part solista del Concert per a piano número 19, conegut com el Segon Concert de la Coronació i que algun musicòleg ha qualificat de «Concert atlètic».

Per la seva part, el Festival de Deià i a Son Marroig (21h), programa un recital de piano amb la pianista croata Barbara Cvitanovic i amb un programa que inclou la Sonata número 30 de Beethoven, la Sonata número 2 de Chopin i una Selecció d’Images de Debussy.

A Can Tàpera (20.30h), el grup Ben Trempats oferiran una sessió d’hvaneres.

A la mateixa hora i a l’església Santa Tereseta de Palma, l’Ensemble Brudieu, dirigit per Joan Cabré interpretarà un programa realment interessant: la Missa de difunts del compositor català Joan Brudieu i altres peces de Francisco Rey, Antonio de Cabezón i Cristóbal de Morales. El concert ve avalat per l’Acadèmia 1830.

Si preferiu versions de música pop, tenim l’Ensemble Tramuntana que, al castell de Bellver (20.30h) i amb formació de sextet versionarà temes dels Beatles i altres grups semblants així com músiques signades per Enric Pastor. El mateix programa s’interpretarà demà divendres a l’Amfiteatre de Deià.

També divendres segueix el cicle musical a Bellver amb la Banda de Palma, Simfovents, proposant una Gala de sarsuela, acompanyant les veus de: Natàlia Salom (soprano) i Antoni Lliteres (tenor). Dirigirà Francisco Valero-Terribas.

A Portocolom segueix el Festival líric. La plaça del Comerç (21h) acollirà l’espectacle Con mi dolor a soles, amb el tenor Joan Laínez, la pianista Victòria Cortès i l’actriu Antònia Seguí.

El cicle Serenates de Cala Rajada i a l’Auditori Call Vermell (22h), el Jazz Daniel Juárez Quartet.

Per dissabte, el cicle Matins de l’orgue d’Alaró presenta a l’església del poble un recital de Miquel Bennàssar a les 11.30h.

L’orquestra de Cambra Ars Musicae, amb solistes, tancarà la Setmana de Música Antiga de la Colònia de Sant Pere a l’església d’Artà, amb la seva producció La música que feu ballar al rei Sol.

I al Monestir de la Real de Palma (20.30h), i amb el títol d’Una serenata a la Viena de Mozart, el trio Stadler, format per Eric Hoeprich, Oriol Garcia i Albert Gumí presentarà un programa amb instruments històrics com cornos di bassetto i chalumeaus, una mescla de flauta i clarinet.