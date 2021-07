Mallorca Live Summer se despide este año por todo lo alto: mañana, con Vetusta Morla; el jueves, con Aitana; y el viernes, con Raphael. Tres grandes nombres con los que se cerrará esta semana el cartel del festival, que por segundo año consecutivo se ha transformado en ciclo de conciertos al aire libre para garantizar las medidas de seguridad impuestas por la pandemia de Covid-19.

A día de hoy se han vendido más de 23.000 entradas para alguno de los 19 conciertos que forman parte del ciclo y se espera que cuando acabe este viernes, hayan sido 30.000 personas las que hayan pasado por el Antiguo Aquapark de Calvià. Tres de las citas han colgado el cartel de entradas agotadas: Rels B, Vetusta Morla y Aitana.

En esta última semana, el festival también celebrará sus jornadas profesionales Mallorca Live PRO, una cita que por segundo año se ha convertido en un encuentro online que reúne a los mejores profesionales del sector. Podrán verse online desde la web del festival www.mallorcalivemusic.com a partir de mañana.

La primera charla Música y sostenibilidad tratará de analizar la aportación de la cultura y los festivales de música a los objetivos de desarrollo sostenible. Estará protagonizada por Eva Sarasola (Last Tour y Key Change), Javier Pascuet de la Riva (Ayuntament de Calvià), Paula Raez (Gabeiras y Asociados), Pablo Galindo (Cooltural Fest-Music for All), Jone Pérez (A greener Festival) y estará moderada por Juan José Amate (Sostenibilidad a Medida).