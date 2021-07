Crítica de arte | Los pasos del pensamiento creativo

¿Puede haber algo más íntimo para un artista que dar a conocer los pasos de su proceso creativo? Los artistas, siempre celosos de sus obras, no suelen gustar de mostrar las etapas previas a la conclusión de sus creaciones. Es en ellas donde se puede apreciar su esencia, sus titubeos, sus inseguridades, sus propuestas más arriesgadas, sus impulsos más hondos. Todo aquello que pensaron que nunca vería la luz y quedaría sepultado por una nueva capa de pintura o por un golpe castrante de cincel. Tener la posibilidad de conocer las obras inacabadas de un artista es una oportunidad única para descubrir aquello que se permitió hacer desde la libertad de creerse ajeno a los ojos escrutantes del público futuro.

Desde este excepcional planteamiento, el CaixaForum de Palma acoge la exposición Non Finito. El arte de lo inacabado, en la que se ahonda en el concepto del non finito, el término italiano para definir tanto aquellas obras que se quedaron sin acabar como aquellas otras cuyos autores decidieron aplicar queridamente una apariencia de no terminadas por voluntad creativa.

«Emocionados por un tierno dolor a la vista de estas obras maestras, les prestamos todo eso que falta, suplimos nuestro deseo, leemos en la obra toda la pureza del genio que la concibió, vemos todas las bellezas que iban a brillar. Las últimas obras de los artistas y las que quedaron sin acabar son causa de una admiración más grande que las acabadas, porque se pueden seguir sus pasos del pensamiento. Esta admiración especial es debida también al dolor que produce saber que la mano del artista se truncó mientras la llevaba a término». Esta frase del famoso escritor romano Plinio el Viejo (siglo I a.C.) describe acertadamente la emoción que embarga al espectador sensible que recorre los dos pisos de la muestra del CaixaForum en la búsqueda de los secretos creativos de artistas tan famosos como Sorolla, Joseph Beuys, Fritz Lang, Duchamp, Rembrandt o Alfonso Berruguete.

El discurso expositivo lleva también a explorar el concepto del non finito en una concepción amplia hasta abarcar aquellas obras, esta vez sí terminadas, que tratan de la idea de lo infinito como aquello que no tiene fin, así como de aquellas mutiladas por el paso del tiempo o por sus autores contemporáneos quienes pretendidamente encontraron placer en la estética de la destrucción.

Como es habitual en las exposiciones del CaixaForum, la muestra acaba con una sala didáctica en la que los más pequeños son invitados a experimentar acerca del concepto de infinito convirtiéndose ellos mismos en artistas. Sin duda vale la pena visitar esta exposición en sus últimas semanas y ejercer como privilegiados voyeurs de las intimidades creativas de los más grandes artistas.

Non-Finito. El arte de lo inacabado

****

Caixaforum Palma. Plaza weyler, 3

Artista: Colectiva

Comisariado: María Bolaños, directora del Museo Nacional de Escultura

Fecha de cierre: 15 de agosto