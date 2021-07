Mallorca renueva su plató

El momento del año con mayor afluencia de personalidades reconocibles es el verano, cuando se puede apreciar un desfile constante de famosos en la isla, no solo actores, sino también gentes vinculadas a diferentes sectores artísticos.

El anhelo de intimidad ha provocado que elijan espacios privilegiados, como la Serra de Tramuntana o la zona norte de la isla. Los nuevos bienvenidos se unen a la larga lista de famosos que se han enamorado en algún momento de los parajes mallorquines, entre los que destacan Catherine Zeta Jones, Michael Douglas o Claudia Schiffer.

Pilou Asbæk: Un actor vinculado a la isla desde hace más de 20 años

Otro de los actores daneses con mayor repercusión a nivel mundial es Pilou Asbæk. Conocido por su papel en la serie Juego de Tronos, tiene una gran vinculación con la isla, que empezó hace mucho tiempo, más de 25 años, ya que ha veraneado toda su vida en la zona de Andratx. Incluso en alguna ocasión ha colgado imágenes de su casa.

Sus interpretaciones más conocidas son las de películas como Krigen o Ben-Hur. En su última aparición pública en Mallorca, el actor aseguró que tiene muy buenos recuerdos de sus estíos en Andratx porque le parece uno de los rincones más bonitos que ha visitado.

En la década de los 90, sus progenitores visitaron la isla como turistas y se enamoraron. Decidieron adquirir una finca tradicional con un terreno de 300.000 metros cuadrados llamada Son Lluis, y en la falda de la montaña donde está ubicada construyeron el Center for Contemporary Art (CCA) Andratx. La familia es un referente internacional en arte contemporáneo y está al frente de una de las primeras y más prestigiosas galerías de todo el norte de Europa.

Mads Mikkelsen: Un intérprete en estado de gracia que disfruta de la tranquilidad mallorquina

El actor danés Mads Mikkelsen ha sido noticia esta semana al ser visto en un club de tenis de Peguera con unos amigos. Lleva años vinculado a Mallorca y las últimas informaciones apuntan a que ha adquirido recientemente una propiedad rústica, muy diferente de la que ya tenía en Santa Catalina. El intérprete siempre ha destacado en proyectos de diversa índole, como la película La caza o la serie Hannibal. Además, ha demostrado su amor por la isla al disfrutar de unos días de relajación cada cierto tiempo. Actualmente está considerado uno de los actores más conocidos del mundo por los proyectos en los que se ha embarcado. En los próximos meses aparecerá en la tercera parte de Animales fantásticos y dónde encontrarlos y en la nueva entrega de Indiana Jones.

Til Schweiger: Una historia de inspiración siempre ligada a los parajes mallorquines

El cineasta alemán Til Schweiger es otro de los nombres que suelen relacionarse con la isla. Tanto que tiene una casa aquí con su propio estudio de cine, donde escribe guiones y edita sus películas. Su primera vez en la isla tuvo lugar en 2006. Como muchos extranjeros, solo conoció algunas zonas, como Magaluf. Por varias recomendaciones, después visitó la isla con sus hijos y quedó prendado ante la impresionante belleza de los parajes. A partir de ese momento, el cineasta empezó a venir cada año. En 2011, tras varios años de visitas constantes, decidió que era el momento de comprar una finca en Establiments. Algunos de los lugares que siempre ha reivindicado son la pizzería Il Forno, situada en el mismo pueblo, Cala Torta o Ca’n Punta.

Clio Goldsmith: Una actriz que se enamoró de los rincones escondidos de Valldemossa

Algunas personalidades se enamoran radicalmente de la isla y deciden instalarse para disfrutar de las ventajas del clima mediterráneo. Este fue el caso de la actriz Clio Goldsmith, hija del multimillonario ecologista Edward Goldsmith y prima del político Zac Goldsmith. La francesa reside desde hace unos años en la zona de la Serra de Tramuntana, concretamente en el pueblo de Valldemossa, donde adquirió una casa. En su carrera como actriz, sus papeles más importantes tuvieron lugar en la década de 1980, en la que se erigió como una de las femmes fatales más reconocibles del séptimo arte. Algunas de las películas en las que trabajó son Huida al sur, de Luc Béraud; La Chicharra, de Alberto Lattuada o Le grand pardon, de Alexandre Arcady.

En su vida ha tenido diversos matrimonios con algunas personalidades conocidas, como uno de los herederos de la empresa italiana Pirelli o el escritor de viajes Mark Shand, hermano de Camilla de Cornualles.

Colm Meaney: Un actor que combina la paz de la isla con el ajetreo de Hollywood

La relación de Colm Meaney con Mallorca es muy conocida por numerosos habitantes. El actor irlandés lleva muchos años disfrutando de su casa en la zona de Santa Maria y antes en Sóller, donde tuvo su primera residencia. Tanto él como su mujer, Inés Glorian, decidieron construir un hogar en el que poder disfrutar de la naturaleza. Hace unas semanas Diario de Mallorca publicó un reportaje en el que Meaney rodaba la nueva miniserie de Toni Bestard en Mallorca. Esto demuestra que no solo viene a descansar, sino que se implica en proyectos locales.

Meaney ha trabajado en más de 80 películas a lo largo de su carrera, en algunas como actor principal y en otras con papeles secundarios. Entre esta larga lista cabe destacar su participación en obras de gran reconocimiento, como Café Irlandés, The Commitments, The Road to Welville, The Snapper, Layer Cake, Bel Ami o El Perfecto desconocido. También ha aparecido en algunas series, como ZOS, The Driver, Hell on Wheels o Star Trek, donde daba vida al comandante O’Brien.

Joseph Fiennes: El hombre tranquilo que trata de mantener un perfil bajo

El nombre de Joseph Fiennes ha cogido relevancia gracias a sus apariciones en proyectos como El cuento de la criada o Shakespeare in love. El actor británico está relacionado con Mallorca desde 2009, cuando adquirió una villa elegante de tres plantas de piedra blanca con un amplio jardín con piscina en plena Serra de Tramuntana para establecerse varios meses al año junto a su familia, entre rodaje y rodaje. Lleva 15 años con María Dolores Diéguez, hija de un matrimonio español que emigró a Suiza. Se les ha visto junto a sus dos hijas, Eva e Isabel, en diferentes enclaves de la isla en los últimos tiempos.

El intérprete ha participado en algunas citas culturales de Palma, como la Nit de l’Art, a la que suele acudir cada año, el Atlàntida Film Festival en 2017 o el torneo mallorquín de tenis Legends Cup. A pesar de ello, Fiennes es muy celoso de su intimidad y le gusta mantener un perfil bajo pese a su fama, por lo que no suele acudir a las fiestas más glamurosas de la isla.