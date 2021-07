Acaban de aparecer las primeas claves de la manera como nuestro cerebro maneja el tiempo, aunque no se refieran a las palabras sino a los acontecimientos. Leila Reddy, investigadora del CERCO (Centre de Recherche Cerveau et Cognition) en la Universidad de Toulouse III—Paul Sabatier (Francia), y sus colaboradores han publicado en la revista The Journal of Neuroscience un trabajo en el que estudian la manera como nuestra memoria episódica lograr insertar en una secuencia temporal los distintos acontecimientos de una experiencia vivida. En otras palabras, los autores buscaban las «células del tiempo», las neuronas capaces de codificar la información que se habían localizado ya en el hipocampo de los roedores.

Para su experimento, Reddy y colaboradores registraron la actividad neuronal de sujetos (humanos, claro) de ambos sexos cuando, tras haber memorizado una secuencia de imágenes, se les preguntaba qué imagen venía a continuación en la secuencia. La búsqueda en la mente del contexto temporal correlacionaba con la activación de un grupo de neuronas del hipocampo en intervalos regulares. Y ese «encendido» de neuronas no tenía que ver con la imagen en sí misma sino con la secuencia temporal porque el patrón de activaciones era el mismo cuando los sujetos del experimento miraban una pantalla en blanco.

Nuestro hipocampo funciona, pues, de forma parecida al de los roedores cuando organiza la percepción del tiempo. Lo que no sabemos es qué nos sucede en nuestro cerebro para que cambie tanto a lo largo de la vida esa percepción.