Chris de Burgh, mágico concierto en Andratx

El compositor de ‘lady in red’. Ofreció ayer un recital en el Golf d’Andratx en el marco del festival Legends Vip. El músico irlandés nacido en Argentina cantó sus temas más conocidos e hizo disfrutar al público mallorquín con su voz sensible y legendaria. El intérprete consiguió ser uno de los cantantes más reconocidos de los 80 a raíz de su gran éxito, Lady in red, que sigue siendo para muchos un himno atemporal. Los asistentes, entregados, gozaron de una cálida velada llena de buena música.