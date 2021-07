Say yes to life (Di sí a la vida) es el título de la nueva exposición del actor y pintor Jordi Mollà. La inauguró ayer en la Nuru Gallery, en el número 15 de la Rambla. La naturaleza es la protagonista de esta muestra, con la que quiere aportar algo de luz en estos tiempos de sombras y oscuridad. «Un trabajo en el que el artista sintetiza belleza, femineidad, maternidad, alegría, color, energía, fuerza, vitalidad, como símbolo de renacimiento y una invitación a despertar de nuevo a la vida», señalaron desde la galería palmesana.