El ciclo fundado por Tomeu Gomila en 2001, Waiting for Waits, conmemora este sábado a las 21.00 horas el 20 aniversario de su primera edición con un concierto en el Claustre del Convent de Muro. Se trata de un espacio con un significado especial para su promotor ya que es el auditorio donde antaño se llevaban a cabo la mayor parte de las actuaciones .

El festival, que nació como una cita de carácter esencialmente melómano , « para estar sentados sin distracciones de bar ni grandes escenarios» en palabras de Gomila, llegó a acoger a artistas como Neal Casal (en paz descanse), Bonnie Prince Bill y La Búsqueda. Como requisito imprescindible, todos los intérpretes debían incluir en su repertorio una versión de un tema de Tom Waits. Cuando el cantautor estadounidense llegó por primera vez a España en 2008, dada la imposibilidad de verle actuar en el festival, Gomila explica que «se planteó al público si tenía sentido continuar con la espera, se hizo un referendum y la gran mayoría dijo que había que continuar con independencia de que viniese a tocar».

Algunos de los lugares en los que transcurrió el festival fueron e l Castell de Bellver, Sa Congregació y el Centro cultural Sa Nostra, aunque el Claustre del Convent se consagró desde el principio como el auditorio predilecto.

La cita, que desde su primera edición sentó un precedente presentando un cartel paritario entre hombres y mujeres con el fin de impulsar la igualdad de género en la música, concluyó definitivamente en el año 2010, cuando su promotor consideró innecesario continuar con el ciclo.

Tras la clausura de ‘Waiting for Waits, Gomila inició en 2015 un nuevo ciclo heredero de éste, que sigue celebrándose a día de hoy, conocido como Women don’t wait. De carácter reivindicativo, combina interpretaciones de mujeres que ya actuaron en el Waiting for Waits con mucho éxito, entre ellas Lisa Germano, Dayna Kurtz y Kathryn Williams junto a otras artistas más jóvenes.

El concierto de este sábado constará de dos actuaciones de músicos mallorquines. A las 21h Xavier Escutia y Toni Vives interpretarán un set de canciones de Richard Thompson, cabeza de cartel de Waiting for Waits en su última edición. Después, Toni Monserrat Inc. interpretará canciones del disco Born To Run de Springsteen.