Mallorca, referente del turismo LGTBI

Alfonso Llopart, director de la publicación, explicó que, a pesar de las discriminaciones que puedan existir dentro del colectivo, querían reivindicar el turismo lésbico y gay, «que se va a desarrollar con gran fuerza en los próximos tiempos».

Las cifras son claras. Según la Organización Mundial del Turismo, la comunidad LGBTI representa el 10% del total de viajeros internacionales y tienen un gasto anual de 165 mil millones de dólares en el mundo. Además, representa el segmento con mayor índice de crecimiento, un 10,3% anual.

«Queríamos empezar a trabajar en este segmento turístico, no solo por la capacidad económica que genera, sino porque queremos construir una sociedad mejor, más libre, diversa y justa. Hacer que la gente entienda que no hay nada que entender», defendió Llopart. El director dijo sentirse muy orgulloso de seguir trabajando con las instituciones de Mallorca porque esta es una isla «amigable y respetuosa con las personas del colectivo», y aprovechó para poner como ejemplo a dos referentes mallorquines como Pep Noguera y Joan Bauzá, de Diabéticas Aceleradas, que estuvieron presentes en la presentación. Les agradeció que hayan llevado la bandera de Mallorca por todo el mundo: «Aquí siempre ha habido una vida LGTBI muy auténtica. El contexto actual es diferente porque los bares no son tan importantes como antes tras la aparición de las redes sociales. Mi generación sí necesitaba esos espacios para encontrarse con otras personas».

Este nuevo número lleva en portada, por primera vez en su historia, a una pareja lesbiana

Llopart admitió que la comunidad LGTBI está buscando destinos en los que poder disfrutar en libertad, «espacios en los que ser nosotros y se nos respete»: «No queremos sentirnos en la obligación de tener que dar explicaciones sobre nuestras parejas cuando llegamos a un lugar o un hotel». Afirma que se trata de un problema de educación, y apunta que hay que enseñar que «la excelencia en el recibimiento al turista se traduce en una mejora de la experiencia» para que los turistas sepan que aquí «se les va a respetar y pueden volver siempre que quieran». Para Llopart, Mallorca es un referente mundial del turismo, y quiere que también lo sea para el colectivo LGTBI.

A modo de reivindicación, Llopart defendió que «quienes hemos creado e impulsado el colectivo hemos sido personas con nombres y apellidos» y habló de aquellos que abrían locales, que exponían su arte al mundo y que montaban hoteles seguros. También opinó sobre eventos como el Orgullo, y repitió el mismo argumento: «No los han creado los políticos, sino todos los que estábamos dentro del movimiento».

Su director asegura que el turismo gay y lésbico «se va a desarrollar con gran fuerza en los próximos tiempos»

El conseller de Turisme i Esports, Andreu Serra, definió al colectivo como «fundamental en el ámbito turístico» y apuntó que esta acción se enmarca dentro de las políticas que están llevando a cabo desde el Consell de Mallorca: «Hay que buscar la igualdad real dentro de la sociedad. Es importante tener grandes aliados para seguir trabajando en esa dirección». Para finalizar, Serra explicó que Mallorca tiene el privilegio de ser protagonista en una de las revistas más importantes del país, lo que permite dar a conocer la isla: «Aquí no todo es el típico sol y playa. Tenemos una gran gastronomía y una cultura maravillosa».