La playlist de Pep Noguera

Para vestirse: Heroes, del desaparecido David Bowie. Un hit que compuso hace más de 40 años y que habla del placer de estar vivo, un día más. Berlín se la apropió, como himno de la ciudad durante la Guerra Fría.

Para acostarse: The Best, de Tina Turner. «Te llamo cuando te necesito, cuando mi corazón está en llamas y vienes a mí, salvaje y enérgico, para darme todo lo que necesito», entona la Reina del Rock en un tema que fue grabado originalmente por Bonnie Tyler.

Para ir de tardeo: Qué no daría yo, de la Jurado. «¿Qué no daría yo por escaparme? A un cine de verano donde alguien me daba el primer beso de amor». Palabra de La Más Grande.

Para una noche de desenfreno: Un baccio è troppo poco, de Mina. Sugerente, hipnótica, cautivadora, vio la luz en 1965, el año en que nació Pep.

Para ir a la playa: Verbena, de Novedades Carminha, que debían actuar hoy en Palma, pero será que no.