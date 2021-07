Jordi Mollàultima los detalles de su exposición

La muestra contará con 17 obras en las que en su mayoría las flores hacen presencia para hacer una alegoría al amor, a la vida y a la alegría de vivir. «Un trabajo en el que el artista sintetiza belleza, femineidad, maternidad, alegría, color, energía, fuerza, vitalidad, como símbolo de renacimiento y una invitación a despertar de nuevo a la vida», anuncian desde Nuru Gallery.

«Soy un actor que te hace creer que soy un artista. Imagínate lo buen actor que soy. Me interesan más cosas que tengan que ver con la vitalidad, la sensualidad, la belleza... A veces sí que hay cosas un poco intelectuales, pero ya no tanto. Me apetece ser más directo en el mensaje, más ligero. No me quiero tomar muy en serio, a pesar de que alguna gente que no me conoce crea que soy una persona que me tomo muy en serio», señaló Mollà en una de sus últimas visitas a Mallorca, en 2018, recién llegado de Roma, donde donó dos de sus cuadros a una fundación que trabaja con el Vaticano.

En su faceta como pintor, Jordi Mollà lleva veinte años con los pinceles en las manos pero no sólo con ellas pinta, ya que ha desarrollado distintas técnicas que van desde la fotografía intervenida hasta el expresionismo más abstracto pasando por obras que están íntegramente realizadas con los pies. A día de hoy atesora más de un centenar de exposiciones en todo el mundo.