Maria del Mar Bonet, música y poesía para reivindicar la cultura

Los conciertos de Maria del Mar Bonet en Mallorca siempre son un acontecimiento que genera grandes expectativas. Este domingo día 18 a las 20 horas presenta su nuevo trabajo Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba (En directe) en el Teatre Principal de Palma en el marco del festival Fila U.

El álbum se registró entre los meses de septiembre y octubre de 2020, en los siete conciertos que la mallorquina y el valenciano ofrecieron en el Teatre Micalet. Ambos acumulan más de 200 conciertos juntos. El disco, además, trae un libreto muy amplio, con textos de los artistas, las letras de las canciones en castellano y en catalán, y fotografías de los conciertos en el Micalet a modo de ampliación para ofrecer al oyente una experiencia completa que va más allá de lo musical. Su primer recital allí fue en 1970, y desde ese momento no han cesado las llamadas para seguir actuando: «Incluso me dieron un premio en 2011».

La cantante recordó ayer, al inicio de la intervención, algunas vivencias de su niñez en el Principal de la mano de su familia: «Vine alguna vez a bailar con otras niñas».

Bonet definió este nuevo disco como «el proyecto que surge de todo lo que sentimos durante estos últimos meses». Explicó que, pese a todo, está muy contenta y feliz con el resultado, a la espera de la recepción del público mallorquín. Una de las palabras más repetidas durante su intervención fue «pasión», un concepto que vehicula todo el proyecto y ha marcado su vida artística.

«Trabajar con una discográfica de Mallorca y artistas de aquí es un sueño para alguien como yo»

La relación entre los dos músicos viene de lejos. Tras conocerse hace más de siete años, han ofrecido multitud de conciertos en Balears, Cataluña, Comunidad Valenciana y otros lugares de la geografía española. Además, han visitado juntos algunos países de Europa y Latinoamérica.

Penalba aprovechó la ocasión para confesar que hacer un disco con Bonet ha sido «un regalo único de la vida», a la vez que defendía el privilegio de presentarlo en Palma. También quiso incidir en su amor por un teatro como el Principal y reivindicó la importancia de juntar a músicos de Mallorca y Valencia: «Estas uniones aportan muchas cosas».

Este domingo, Bonet y Penalba estarán acompañados por el percusionista Antonio Sánchez. «Nunca me ha gustado especialmente hacer discos en directo, porque cuando estoy en el escenario debo estar muy pendiente de la grabación. Pero en este caso me pareció bien, porque, si no, a este proyecto le costaba arrancar. Y en Valencia hay la luz y la calidez que buscaba. Era como estar en casa», confesó Bonet.

Tanto el disco como el directo han sido creados a modo de homenaje a la ciudad de Valencia, donde ambos han sido «muy felices» y tienen muchos referentes poéticos, que también han sido incluidos en este trabajo. Decidieron enfocar el proyecto hacia la vinculación entre música y poesía para experimentar con diferentes elementos. Aprovecharon sus últimas actuaciones para hacer un disco especial, pensado especialmente para el directo: «Esta es una declaración de intenciones total, artística y filosóficamente». Tenían claro que esta era la mejor manera de transmitir lo que hacen a la gente, sobre todo para defender el trabajo de los espacios culturales durante todo este tiempo: «Ponernos al lado de los teatros y su gente era fundamental».

Esta es la primera vez que Bonet trabaja con la discográfica Produccions Blau tras muchos años de carrera: «Trabajar con ellos y con artistas de Mallorca es un sueño para alguien como yo». Para la compositora, esto significa que se produce un diálogo artístico sobre música y poesía con gente que la entiende.

«Los conciertos están siendo maravillosos, y para nosotros es un regalo enorme»

La presentación del concierto también sirvió para reivindicar la cultura y su importancia «en la vida de todos». Bonet denunció que el mundo cultural ha sido «maltratado» y que actualmente existe un vacío muy grande en la sociedad a causa de la pandemia. El hecho de construir un disco en formato reducido surgió como respuesta a la necesidad de construir un espacio «íntimo y personal».

De momento, las críticas recibidas están siendo buenas, tanto de los medios como del público. Según explicó la mallorquina, la acogida ha sido mucho mayor de lo esperado: «Los conciertos están siendo maravillosos, y para nosotros es un regalo enorme».

Bonet dejó claro en diferentes momentos que siente admiración por Penalba, al que agradeció su «participación y genialidad», y acabó pidiéndole que empezara a plantearse la idea de sacar un disco en solitario. El guitarrista reconoció que era algo que siempre había tenido en mente, pero se limitó a responder con una sonrisa: «Algún día llegará».