La asociación cultural Aatomic Lab podrá seguir desarrollando sus proyectos en la Soledat y Nou Llevant debido a que finalmente recibirá la ayuda del IEB (Institut d’Estudis Baleàrics). En un primer momento, se quedaron fuera de la convocatoria porque no había dinero suficiente y accedieron solo los que se presentaron antes. Por ello, la entidad interpuso un recurso judicial contra el citado organismo del Govern y ahora ha solicitado su desestimación al juzgado y también ha retirado el recurso administrativo que había presentado previamente ante el IEB. En el Institut les conminaron a que lo hicieran, según señalaron desde Aatomic Lab, y accedieron para poder financiar los citados proyectos de barrio en Palma, ya que «es lo primordial».

De todos modos, exigen que las próximas convocatorias de las administraciones públicas sean «claras, sin ningún tipo de duda ni letra pequeña». En caso contrario, se plantearían volver a presentar un recurso con el fin de defender lo que consideran justo. Destacan que la convocatoria de ayudas del año pasado «no especificaban que iban a concederse por orden de llegada», a diferencia de lo que detallan en la ampliación de las subvenciones realizada este 2021 con carácter retroactivo.

No obstante, desde la entidad sin ánimo de lucro consideran que no es un criterio tan válido como pudiera serlo la valoración de la calidad del proyecto, entre otras cuestiones, sino que es una «manera autómata» de conceder estas ayudas públicas. Los ahora beneficiarios inciden en que los organismos tienen que «trabajar con buenas prácticas, facilitar los proyectos y motivar a las asociaciones, no complicarlas».