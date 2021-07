Paca La Piraña: "No podrán con nosotros. Tenemos mucho poderío en el coño metido"

Inca se prepara para celebrar su fiesta del orgullo, Orgullosament Inca, por quinto verano consecutivo y lo hará de la mano de artistas como Topacio Flores y la famosa Paca La Piraña, quienes ejercerán de jurado en un concurso drag el domingo 17 a las 20.00 horas. El Orgullo de Inca ha sido organizado conjuntamente por el Ayuntamiento local y la asociación LGTBI Unic y tendrá lugar los días 16 y 17 de julio en el Cuartel General Luque. Este encuentro, que otros años ha contado con la presencia de iconos LGTBI como las Nancys Rubias y Boris Izaguirre, se llevará a cabo esta vez de manera más íntima para garantizar las medidas sanitarias, con entrada reservada. Entre las actividades programadas se incluyen diferentes actuaciones en directo, la presentación del libro de Valeria Vegas Libérate: La cultura LGTBQ que abrió camino en España y hasta una exposición de joyas.

¿Le fastidia que las grandes empresas estén utilizando el orgullo para hacer pinkwashing?

Me da un poco igual lo que hagan las empresas, si ahora estamos de moda, tendremos que aprovechar el tirón. Tampoco me fijo mucho en lo que dicen, prefiero centrarme en trabajar y cuidar de mi salud, que es lo más importante. A veces las empresas contribuyen a reflejar que las mujeres trans que aparecen en la publicidad son verdaderamente mujeres, es el resultado de toda una lucha muy dura.

¿Siente miedo por el auge de partidos como Vox con su discurso de odio?

Vox no va a poder con nosotros porque somos más que ellos y el movimiento tiene muchísima fuerza actualmente, tenemos mucho poderío en el coño metío. Lo que digan los dirigentes de Vox no me importa en absoluto, me importa lo que piensen los que llevan el país (PSOE), y los que nos dirigen sí que nos apoyan con la ley trans. A las personas de Vox les molesta todo el mundo, los trans, los inmigrantes, las mujeres...

¿ Hoy hay más representación LGTBI en el cine?

Desde que salió la serie de Veneno parece que el colectivo está más a la orden del día pero yo creo que siempre ha habido presencia LGTBI en las películas. La diferencia es que ahora los gays, lesbianas y trans son protagonistas. Poco a poco se van dando pasos que nos hacen avanzar en la representación del colectivo, pero antes ya había en el cine americano personajes no heterosexuales. Recuerdo la película Filadelfia, de Tom Hanks, donde aparecen personajes gays. Ya se encargan los homosexuales poderosos de hacer películas que integran al colectivo en los países más civilizados (se ríe). Además, en España hoy la situación ya está cambiando mucho. Hace unos días estaba tomando un refresco en un bar y se me acercó una madre que me había visto actuar para decirme que tiene un hijo trans, que está haciendo la transición a chico, y que la va a ayudar para que se opere el pecho.

La noticia sobre el asesinato de Samuel ha estremecido a España pero no es el único caso ni mucho menos. ¿Qué diría desde su experiencia a todos los chavales que sufren a diario discriminación a causa de su identidad u orientación sexual?

El otro día vi a dos mujeres transexuales sentadas en un banco y un borracho empezó a pegar a una de ellas mientras todos los demás estaban mirando y viéndola sangrar. Y estas cosas pasan todos los días. Yo les diría a los jóvenes que sigan luchando y tirando hacia delante, pero es una situación muy complicada porque al ser muchos de ellos menores de edad no pueden irse de casa, ni trabajar, no tienen a donde ir.

¿Por qué cree que tantas radfem se están posicionando en contra de la Ley Trans en España?

Porque no son trans y no saben lo que es serlo, por tanto parten de la ignorancia y no empatizan . A mí no me gusta ser mujer trans, me habría gustado nacer o hombre o mujer biológica, porque ser trans no es nada agradable. Las feministas llevan toda la vida luchando por sus derechos y las trans no vamos a robarles nada, es más, vamos a luchar a su lado porque también somos mujeres.

Como exprostituta y mujer trans. ¿Habría desempeñado su profesión con menos condicionantes sociales de haber nacido mujer cis?

A lo largo de mi vida como trabajadora sexual, muchas personas al ver que era trans se han echado para atrás. Muchos tíos van directamente a la zona de travestis porque solo buscan mantener relaciones con una mujer trans, en ese caso yo me siento más tranquila porque no te van a discriminar. Las mujeres cis tienen más curro y ganan más porque las eligen siempre a ellas.