Corxeres d'estiu II | Música per tot arreu

No hi ha racó del nostre entorn que no tengui el seu cicle musical estiuenc. Moltes propostes i algunes ben interessants podem trobar prop del nostre lloc de residència. Anem a veure:

Avui dimecres, podem començar anant a la finca Cas pianista de Sineu, lloc en el qual el pianista David Gómez oferirà el seu espectacle 1 Piano y 200 Velas. La sessió es repetirà dijous i divendres.

Dijous, el Festival de música de Deià presenta el Trio Elysium a Son Marroig (21h), el qual oferirà un programa titulat Deià i la nit nòrdica, amb obres que combinen la música amb instruments tradicionals amb altres amb acompanyament d’elements electrònics.

La Simfònica intentarà convertir l’espai de la Misericòrdia en un espai per a la transfiguració, és un dir, ja que dirigida per Lucas Macías, un dels directors en auge, interpretarà la Nit transfigurada de Schonberg, una obra cabdal del segle XX. La cita, a les 20h.

Divendres, festa de la Mare de Déu del Carme, horabaixa de processons de les barques, però que enguany minvaran per la pandèmia. Podem anar a Bellver, en el pati del qual (20.30h) la banda de música de Palma, Sinfovents, oferirà un programa dirigit per Francisco Valero-Terribas, amb obres agafades del repertori de la música popular i tradicional.

A Pollença i per tal de fer boca del festival de Música de l’agost, una sessió de jazz amb la veu i el piano de Cécile Mclorin Salvant i Sullivan Fortner (22h).

Al golf de bendinat, el grup a capel·la O’Veus, un concert titulat Respira (20h).

I a Portocolom, Nit d’Havaneres en el Mollet d’en Pereió amb Arpellots Havaneres (22h).

Per dissabte dia 17 tenim un recital de la soprano Cecilia Rodriguez acompanyada al piano per Jesús López. Obres de Schubert i Strauss ompliran l’espai de la sala Inaudit de Palma (20.30h).

També i dins les Nits de Tramuntana, a l’Església parroquial de Banyalbufar, un concert dedicat a la música en el temps de la revolta de les Germanies en ocasió del seu 500è aniversari. Els intèrprets seran Miquel Bennàssar a l’orgue i el seu fill, també Miquel, a les percussions medievals. La cita, a les 20.30h.

I en un context més històric, els Clossos de Can Gaià de Portocolom, el Festival Líric ens proposa un concert del Notos Quintet (21h).

Acabam la setmana, diumenge, amb un recital de Maria del Mar Bonet acompanyada per Borja Penalba en el Teatre Principal de Palma, dins els cicles La Lluna en vers i Fila U (20h).

En el palau de Congressos de Palma, recital de la soprano Ainhoa Arteta, amb un programa de música espanyola (20h).

I A Andratx, el grup Diabolus in Musica pressnta una producció de Don pascuales de Donizzetti en el castell de Son Mas (22h).

Per dilluns, avançam les Variacions Goldberg de Bach amb Rafael González Paz, a la sala inaudit de Palma (20.30h).