Lecturas de tumbona | Biografía del silencio

Esto, que he tratado de explicar de forma desmañada y pedestre, lo narra como los ángeles el escritor, sacerdote y meditador Pablo d’Ors (Madrid, 1963) en un maravilloso ensayo de apenas cien páginas. El librito, que fue editado sin expectativa alguna hace unos años, ha alcanzado la insólita cifra de 150.000 ejemplares vendidos y acaba de ser reeditado en un precioso volumen ilustrado por Miquel Barceló, otro frecuentador de la meditación.

Como soy de temperamento inconstante, la meditación entendida como una práctica tenaz y perseverante se me resiste, pero la lectura de este manual es agua de pozo para mi alma reseca. Cualquier párrafo en el que mi mirada se detiene al azar me recuerda que la vida es aquí y ahora y que todo lo demás no es real, no es más que la palabrería mental que excreta mi cerebro acerca de lo que pasa, de lo que sucedió en un pasado y de lo que podría acontecer en un futuro. Y nada de ello es fiable.

Por ello, mi reto estival será el siguiente: permanecer sentada diez minutos, los ojos cerrados, la espalda erguida. No hacer nada. Ser improductiva. Habitar un oasis de silencio e inacción y sonreír de labios para adentro al escuchar los ecos lejanos de todos aquellos que adoran decir «es que no me da la vida».