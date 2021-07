La ciudad huele a sudor es el desenfadado tema de la banda madrileña que rinde un ácido homenaje al agobio que se vive año tras año en la capital española durante los meses de verano. La letra, cargada de humor y diversión rebelde invita a huir sin frenos de la ciudad para pasarlo bien con las amigas lejos de las altas temperaturas del centro de Madrid.

Las integrantes de la explosiva banda que está arrasando desde su debut en 2019 se conocieron gracias a las redes sociales, concretamente Tinder e Instagram. Se trata de Magüi (voz principal y guitarra rítmica), Sandra (guitarra solista y coros), Raquel (bajo) y Julia (batería). En octubre de 2019 sacaron su primer EP Dame 10:36 minutos, todo un éxito pop, y comenzaron rápidamente a popularizarse entre el público juvenil con temas como La Típica Canción, Fan Emergente o Todas mis ex tienen novio. El año pasado sacaron a la luz su esperadísimo LP llamado Ya dormiré cuando me muera, en el que han vuelto a a apostar por sonidos que van desde el rock and roll hasta el ska. Su disco fue destacado en prensa como uno de los mejores discos del año, TOP 4 de lo mejores discos de pop-rock nacional de 2020 según El País.

No es la primera vez que las chicas de Ginebras hacen mención a la isla en uno de sus temas: Este 4 de junio ya lanzaron, junto a Niña Polaca, su single Magaluf, una rítmica sátira sobre la turística localidad mallorquina mal conocida por su fiesta desenfrenada y por el desfase etílico de tantísimos alemanes durante las vacaciones de verano. El tema, que surgió analizando las primeras noticias de extranjeros heridos por hacer 'balconing' en Mallorca, cuenta con la aparición de Samantha Hudson en su lyric video y recuerda a la música verbenera. Las artistas, que se han convertido en los últimos años en auténticos iconos musicales del feminismo LGTBIQ+, presumen de beber de las canciones de grupos tan míticos como Los Beatles (hablan de los campos de fresas en uno de sus temas), y otros indie actuales como Love of Lesbian y Carolina Durante. Próximamente se podrá disfrutar de sus conciertos con tintes festivaleros en Pontevedra, Toledo, Murcia y Cádiz.