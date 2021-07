Colm Meaney, el actor esperado

El mítico actor irlandés Colm Meaney estuvo ayer en Mallorca para rodar algunas escenas de la nueva miniserie de Toni Bestard, con el que mantiene una muy buena relación. Según se ha podido ver estos días, el rodaje que prepara junto a IB3 y el CEF está llegando a su fin, y los últimos momentos están siendo frenéticos. Meaney llega a la isla para rodar unas escenas en las que interpreta a un periodista de un diario de la costa este de Estados Unidos. Como contó Bestard a este medio, la participación del irlandés fue una idea pensada para aportar una mayor visibilidad y valor a la serie, ya que se trata de un actor de renombre en todo el mundo. El intérprete ha estado ocupado con un proyecto en Francia del que todavía no se conoce ningún detalle, por lo que la logística ha sido uno de los puntos cruciales a la hora de tenerle disponible para la ocasión.

La jornada de trabajó se prolongó durante todo el día. Pese a tener muy clara la historia, los detalles siempre han sido muy importantes para el director mallorquín. Al ser un proyecto tan ambicioso y personal, la intención es trabajar bien con los actores y el equipo para conseguir el mejor resultado posible. Con un casting como este, en el que también encontramos a Patricia Torres, Nacho Fresneda, Llum Barrera o Lluís Oliver, el objetivo es aportar un valor añadido a la historia y crear una obra realmente interesante.

Meaney ha trabajado en más de 80 películas a lo largo de su carrera, algunas como actor principal y otras, con papeles secundarios. De entre esta larga lista, cabe destacar su participación en obras de gran reconocimiento como Café Irlandés, The Commitments, The Road to Welville, The Snapper, Layer Cake, Bel Ami o El Perfecto desconocido. También ha aparecido en algunas series como ZOS, The Driver, Hell on Wheels o Star Trek, donde daba vida al comandante O’Brien.

Para las escenas rodadas durante este domingo, el equipo de Fúria trabajó a destajo para acondicionar y convertir la redacción de Diario de Mallorca en la de un periódico de la costa este estadounidense, ya que algunas escenas están ambientadas en ese lugar. De momento, solo se conocen algunos detalles mínimos de la miniserie, pero las últimas noticias y las entrevista con Toni Bestard en este diario empiezan a aclarar qué tipo de ficción están preparando. Afirmó que era un proyecto muy ambicioso y que estaba muy contento de poder rodarlo aquí.

La buena relación entre los dos viene de lejos. Toni Bestard le eligió para protagonizar, en 2010, su primer largometraje titulado El perfecto desconocido. Según contó Meaney en aquella época, decidió sumarse al proyecto porque había visto algunos de sus cortos y le habían encantado. A raíz de esto, Bestard le envió el guion y vio que era interesante. Confió en él como director novel y acabó la experiencia muy contento. Desde ese momento, la relación personal entre ambos es muy buena y el mallorquín pensó en él para su nuevo trabajo.

Su amor por el cine y la interpretación nació cuando era joven, ya que su padre solía llevarle al teatro Abbey en Dublín, donde empezó su idilio con la profesión. Uno de los papeles de su vida siempre ha sido el de la Trilogía de Barrytown, dirigida por el realizador inglés Alan Parker.

Meaney ha construido una relación especial con la isla. Desde hace muchos años se le ha podido ver disfrutando de sus vacaciones en Mallorca, y en 2018 decidió comprar una casa en el pueblo de Santa Maria junto a su pareja Ines Glorian. Antes de esto, el actor poseía una casa en Sóller. Siempre ha dejado claro que su vida se mueve entre Los Ángeles y Mallorca. La familia, según han explicado en alguna aparición pública, deseaba poder disfrutar de un espacio natural donde su hija pudiera crecer con mayor libertad y con unos valores en los que ellos creen.