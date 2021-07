Patricia Torres: «Creo que es mucho más importante el trabajo que el talento»

Torres consiguió el papel protagonista e interpreta a Lydia Muñoz, una policía novata que acaba de terminar la academia en Ávila y trata de escapar de una relación complicada. Por ello, pide Mallorca como destino para dejar atrás su pasado y empezar una nueva etapa. «Aquí se encuentra con un jefe que es un perro viejo y está cansado de intentar salvar el mundo. Lydia, en cambio, le para los pies y se crea una confrontación porque no acaban de encajar», explica. A partir de esto, Muñoz empieza a tirar de un hilo y comienza la historia.

Cuenta que el rodaje está siendo «muy guay» y que tiene la suerte de poder trabajar con grandes profesionales: «Está siendo divertido e intenso a la vez». Tienen cuatro semanas para grabar los dos capítulos. Aprovecha la ocasión para hablar sobre su relación con Toni Bestard, el director del proyecto: «Le gusta cuidar mucho todos los detalles y lo tiene todo bien estructurado en la cabeza». En ese sentido, cree que este hecho les facilita el poder disfrutar de cada secuencia y que todo salga bien. «Está siendo una experiencia muy bonita porque te deja trabajar y hacer propuestas. No lo concibe como algo cerrado sino que permite cierta flexibilidad», declara.

Ha trabajado sobre todo en Galicia y en otros lugares de España. Llegó a Mallorca hace un año porque su pareja está estudiando en el CEF. Gracias a él, se enteró de que Toni estaba haciendo el casting para este proyecto y decidió enviarle su material: «Le gustó, me citó para hacer la prueba y al final me cogieron. Tuve suerte porque había tratado de entrar en otros trabajos como actriz, pero me pedían hablar en catalán o mallorquín, y aún no lo tengo controlado». Argumenta que entiende perfectamente que si quiere trabajar en la isla tiene que aprender la lengua de aquí: «Me parece normal».

En un momento de la serie, señala, su personaje tiene un monólogo que la marcó porque se sintió muy identificada. Además, empatizó mucho con lo que la protagonista cuenta en ese momento: «Ese texto tuve que aprenderlo para el casting y fue lo que a mí me fascinó de esta serie. A pesar de que comparto algunas similitudes con Lidia como el tema de que las dos venimos de fuera, creo que no somos tan parecidas». A raíz de ese monólogo, pudo entender mejor al personaje y le facilitó el trabajo.

Cataloga el proyecto como «un thriller hollywoodiense a la mallorquina» que podría estar rodado en Nueva York: «Tiene ciertos detalles que recuerdan a la manera de rodar que tienen allí. Por ese motivo, creo que no tiene nada que envidiar a las series americanas». Defiende que la miniserie va a enganchar al espectador porque el proyecto es muy ambicioso y cree que se trata de una serie que no se ha visto antes aquí: «Pese a ser un producto hecho en Mallorca, podría estar hecho en Hollywood sin ninguna duda».

No sabe por qué el thriller es tan interesante para el espectador ni por qué está teniendo tanto éxito tanto en España como en otros lugares del mundo, pero sí apunta que la gente debería salir más a la calle y hacer más actividades fuera para tratar de cambiar las cosas: «Pero como no lo hacen pues se sientan en casa y ven una serie». Para ella, uno de los mayores atractivos de este tipo de series y películas es la tensión y el dinamismo que tienen: «Son muy interesantes y consiguen que te enganches a la historia. La gente quiere ver lo que no tiene en su vida».

Defiende con rotundidad que un actor «se hace, no nace con eso» y explica que, desde su punto de vista, «si tú quieres ser actor o actriz tienes que actuar y practicar mucho». Además, repite en varias ocasiones que ella no cree que el talento sin esfuerzo sirva de algo porque debe ir acompañado de un trabajo constante que permita seguir creciendo y aprendiendo nuevas posibilidades.

«Hay aptitudes y actitudes, y yo creo que cada uno aprovecha las oportunidades como puede», aclara. Afirma también que existe mucha gente que, sin ser talentosa, ha conseguido llegar donde quería gracias al sacrificio: «Soy defensora de que, si quieres, puedes hacerlo. Es mucho más importante el trabajo que el talento», subraya.

No sabe cómo va a afectar la pandemia al sector ni qué cambios específicos puede tener, pero sí tiene algo claro: sigue faltando presencia, papeles y personajes femeninos: «Hay que seguir escribiendo para las mujeres porque somos muchas y queremos trabajar». Sobre su experiencia durante todos estos años en los que ha trabajado en diferentes proyectos tanto de teatro como audiovisuales, define el trabajo actoral como «bastante complicado en algunas ocasiones». Argumenta que normalmente no puedes hacer todas las producciones que quieres por diferentes motivos de tiempo y disponibilidad y tienes que estar siempre reinventándote y no dejarte caer. Para finalizar, deja claro que hace falta más apoyo y dinero para la creación artística y la cultura: «A mí, por ejemplo, me encantaría poder crear una compañía de teatro para trabajar en mis proyectos, pero ahora mismo es imposible».