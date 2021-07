Grosso violinista

Que un concierto de otro compositor llamara la atención de Bach de tal manera que llevara al maestro alemán a hacer una nueva versión, ya da la medida de la importancia de la partitura original. Bach transcribió obras de diferentes contemporáneos italianos, en especial Vivaldi, que conoció en la corte de Weimar, muy dada a la cultura mediterránea.

Así que, como hizo con otras partituras, pasó el Concierto RV 208 de Vivaldi para violín y cuerdas, conocido como Grosso Mogul, a órgano. Y es que esa obra del veneciano está llena de interés, temático por una parte y tímbrico por otra, seduciendo también por sus acompañamientos y harmonías.

Pues bien, nuestro violinista de referencia, Francisco G. Fullana, se estrenó el pasado jueves en Palma como solista y director, incluyendo en el programa esa obra vivaldiana, que mostró con amplias dosis de sabiduría, técnica y musicalidad. Fullana, ya lo ha demostrado con creces, es un solista de lujo, un referente para muchos otros. Así que con Vivaldi no hizo más que seguir aumentado su prestigio.

Ahora bien, no conocíamos sus dotes para liderar un conjunto instrumental, así que, en las otras obras del programa, la Serenata Nocturna de Mozart y el Divertimento para cuerdas de Bartok, nos dejó también con la boca abierta. No solamente tocó de forma impecable el violín, sino que también dirigió, con la mirada, a la orquesta, a la que llevó a su territorio, que no es otro que el del sobresaliente. De hecho, nunca antes habíamos escuchado el Divertimento de Bartok tan bien conjuntado y, lo que es más difícil, tan afinado. La interpretación de esa partitura del compositor húngaro siempre causa problemas de afinación, pues es muy difícil no desajustar el tono en esos cambios rápidos de tempo y estructura, pasando del éxtasis sonoro al pianísimo más íntimo. Y nuestra orquesta, con Fullana al frente, consiguió lo imposible.

Si realmente «estamos hechos de la misma materia que los sueños», como sentenció el Próspero de Shakespeare, una hora antes del concierto que comentamos en el Teatre Principal de Palma, no es raro soñar que veremos pronto a nuestro Francisco liderando alguno de los grupos de cámara de referencia mundial.