El presidente del GOB, Amadeu Corbera (Bunyola, 1985), no podría vivir sin la música. Siempre vigilante ante las barbaridades que afectan al territorio y a nuestra tierra, la musicología, su gran pasión, le sirve de refugio contra las agresiones al medio ambiente, que no son pocas a este lado del Mediterráneo.

Para soñar:

There Will Never Be Another You, del trompetista y cantante Chet Baker, es una canción que contiene «un millón de sueños» y que le sirve para evadirse.

Para relajarse:

Vinc d’un poble, de la cantautora Judit Neddermann, es un canto a los sentidos, a nuestro mar, «allà on puc respirar», a «la nostra festa», Sant Joan, «a l’alegria».

Para la deconstrucción:

Tornar a la terra, en la que Da Souza recuerda que «una vegada i una altra vegada, no sabem si anam endavant o enrera i, rient, deim, què té més».

Para conducir:

Come and Get Your love, de Redbone. Un tema alegre para enfrentarse a un ejercicio que conduce a la histeria, el del volante.

Para aparcar:

Si te vas..., de Extremoduro. Si conducir en Mallorca es sinónimo de infierno, no te digo ya aparcar. Quizá con el Robe uno sí encontraría sitio enseguida.