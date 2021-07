«La música te conecta con el mundo y te desconecta del dolor»

Llevan varias semanas girando por España. ¿Qué se siente al volver a los escenarios después de tantos meses sin poder actuar en directo?

Es una especie de vuelta a empezar. En los primeros conciertos sentimos nervios pero también mucha emoción, vivimos una sensación muy bonita de no dar por sentado las cosas, valorarlas más que antes. El ambiente de gira es de disfrutar cada momento, hay cosas que antes te parecían un coñazo y ahora de repente las coges con muchas ganas porque somos más conscientes de todo lo que cuesta sacar la música adelante: organizar el concierto, el esfuerzo de la banda, los técnicos, el público... De repente, lo saboreas todo más.

¿Qué cambios percibe en la relación con el público respecto a las actuaciones anteriores a la pandemia?

Todas las limitaciones afectan al hecho de que no tienes contacto estrecho con el público, no hay abrazos, hay distancia siempre, no hay camerinos llenos ni jolgorios… Los conciertos son tranquilos y al terminar casi siempre se vuelve directamente al hotel o tomamos una cerveza. A la vez, el momento del concierto es mucho más intenso porque somos conscientes de cada segundo sobre el escenario.

Después de la cancelación de su última gira a causa del covid. ¿Cómo han vertebrado ésta?

Nosotros teníamos pensado hacer una gira de 25 aniversario, cuando vino la pandemia todo eso se fue al traste y por el camino hemos sacado un disco recopilando todos los singles que hemos ido haciendo. En esta gira estamos haciendo una especie de híbrido entre lo que habría sido una gira aniversario a la que hemos añadido esta parte final con tres o cuatro canciones del nuevo disco. En esta gira lo que intentamos básicamente es hacer un repaso a toda nuestra discografía que sea lo más representativa posible de lo que ha sido nuestra carrera musical. Empezamos en el 98 y vamos pasando disco a disco hasta llegar al presente y terminamos con alguna canción del último disco, guardándonos algún cambio para el momento según nos apetece.

¿Están colaborando con otros artistas en directo?

En el disco sí que tenemos varios temas en los que tocamos con otros músicos y en los conciertos de aniversario en Valencia tocaron con nosotros otros artistas como Eduardo Martínez pero en estos momentos estamos solo nosotros y nuestras circunstancias.

¿La crisis sanitaria les ha permitido avanzar musicalmente como ha ocurrido con otros artistas o ha actuado en su contra?

Fue por fases. En un primer momento nos sentimos bastante bloqueados y en shock con todo lo que nos venía encima, la inseguridad y la incertidumbre sobre nuestro futuro e ingresos, pero sobre todo por la salud de nuestra gente querida. Luego uno se rehace y al final se refugia en la música, en la cultura y eso te conecta con el mundo y te desconecta del dolor. Ahora tenemos muchas cosas por delante, es genial mirar al horizonte y ver que tienes proyectos por cumplir en los siguientes meses. En este sentido estamos muy contentos y con mucha ilusión de ponernos en marcha con nuevas canciones de ahora en adelante.

Hoy actuarán en Son Fusteret en el festival Cultura es Vida. ¿Qué nos vamos a encontrar sobre el escenario?

Un grupo que está ahora perfectamente engrasado, estamos en un momento bastante positivo a nivel de grupo e individual. Es una alegría reencontrarse con el público, con los viajes y en concreto viajar a Mallorca es algo precioso en estas fechas de verano. La sensación es como de despertar de un malsueño y ahora queremos saborear cada brizna de esperanza que se nos brinde en forma de concierto.

¿En sus temas hay referencias de grupos mallorquines?

Por supuesto, uno de nuestros grupos favoritos de siempre es La Granja, a quienes apreciamos mucho. Recuerdo cuando José y yo estábamos en el instituto en Valencia e íbamos a sus conciertos, nos hacíamos camisetas con las portadas de sus discos y a día de hoy seguimos siendo sus fans. Tuvimos la oportunidad de conocerles, hacer una gira con ellos y tomar algo juntos. También Antònia Font y Joan Miquel Oliver nos gustan mucho.

¿Algún proyecto de futuro en mente después de la gira?

Hemos grabado un disco en junio que vamos a sacar a final de año, ahora estamos haciendo las voces y mezclándolo. Se llama Años luz II y vamos a hacer para 2022 una gira con estos dos últimos discos. Nuestro plan es, además de la planificación del disco, volver a México y retomar nuestra gira por Latinoamérica.