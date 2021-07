Marcelo Puente:" Ser artista implica crear belleza y verdad"

Marcelo Puente pisará por primera vez la isla mañana para hacer resonar el Palacio de Congresos de Palma con un concierto de ópera en el que interpretará obras tan memorables como el aria Tosca y Turandot de su adorado Puccini o La fleur que tu m’ avais jetée, o Carmen de Georges Bizet. El artista argentino, cuya actuación en El Covent Garden en 2017 le catapultó al éxito mundial, regalará a su público un repertorio italiano y francés con el que se siente “ilusionadísimo” por retomar por fin su vida profesional. En el escenario le acompañará la pianista y profesora mallorquina Maria Victòria Cortés, quien realiza habitualmente conciertos con cantantes de ópera. El concierto está patrocinado por la Agencia de Turismo de Baleares.

Puente regresa después de un año y medio de parón condicionado por la pandemia con un concierto solista que asegura será más íntimo y personal que los anteriores: “ Me causa mucha emoción pero también nervios volver a enfrentarme al público después de tanto tiempo” asegura el tenor con una tímida mezcla entre deseo e intranquilidad. El contexto sanitario le impidió sacar adelante espectáculos que tenía pendientes en Berlín y Viena y también en teatros de la talla del Colón de Buenos Aires.

Marcelo Puente se transforma en cada actuación para transportar al espectador a un mundo enteramente suyo e invitarle a emocionarse. Para el tenor, ser artista abarca no solamente la mera experiencia del canto sino también “ actuar, moverse, ser generoso con los compañeros, estar pendiente de cada detalle y sobre todo crear la verdad y la belleza”, algo que juzga imprescindible para generar una magia especial sobre el escenario.

En 2019 recibió el Premio Konex a mejor cantante solista de Argentina por su debut en Covent Garden, en la ópera de París y la de Milán. A pesar de su exquisita trayectoria operística nutrida una larga experiencia actuando en los teatros más importantes de Europa, Puente no ha perdido un ápice de la ilusión que sentía en sus inicios antes de subirse al escenario: ” Si no tuviera nervios de antes de actuar, significaría que he perdido la pasión por lo que hago”. Entre risas reconoce como un primerizo del canto que “cinco minutos antes de salir al escenario, siempre están esas mariposillas en el estómago".

A día de hoy se enmarca a sí mismo en un periodo de gran madurez vital y se congratula de situarse “ en el mejor momento de mi carrera”. Echa la vista atrás hacia su pasado como artista y recuerda que “ Cuando empiezas en esta profesión no sabes muy bien a donde ir, tienes la mejor intención pero no te encuentras y no tienes una identidad propia, en cambio ahora con la experiencia de los años ya sé quien soy como artista y como persona".