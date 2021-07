Biel Mulet: «Actualmente las relaciones sociales están más vacías que nunca»

Con sus obras de tintes neoexpresionistas cuestiona la validez de las interacciones sociales que mantenemos actualmente. «Para mí la tecnología es positiva en muchos aspectos de nuestro día a día pero la dependencia que tenemos de la intermediación electrónica para mantener nuestras relaciones es lo que pongo en tela de juicio». Critica nuestra costumbre de estar en permanente comunicación: « A veces asistimos a un concierto o admiramos un paisaje y, en lugar de disfrutar de lo orgánico de esa experiencia, tenemos una imperiosa necesidad de dejar constancia digital de todo ello», asegura el artista.

Mulet asegura que estamos en un momento histórico en la forma de consumir obras. Considera que el arte en la era digital actual es más efímero y más rápido dada la abundancia de información entre la que nos movemos día a día. Recuerda con cierta nostalgia que «antes el público esperaba todo un año a que un artista lanzara un LP y hoy hay que ir sacando un single tras otro cada mes y medio para mantener viva la conexión con el público».

A pesar de todo ello, el pintor no rechaza por completo las nueva tecnologías: «Las herramientas digitales tienen enormes puntos positivos y el ser humano no tardará en gestionar mejor esa interacción con la tecnología para no ser dependiente de ella».

Las obras de la exposición poseen enormes referencias a expresionistas estadounidenses como Kuh y son la culminación de un proceso creativo de cinco años

Confiesa que necesita mucho tiempo para materializar sus ideas ya que «me interesa mucho confrontar materias distintas y poner en tensión lo orgánico de la textura y la pincelada y por otra parte unas placas de metacrilato».

Sus últimas obras plásticas están creadas con técnica mixta, pintura acrílica sobre lienzo, plancha de metacrilato intervenido con vinilo y pintura acrílica. La escultura está compuesta con técnica mixta, en arcilla refractaria, plancha de metacrilato intervenido con pintura acrílica.

Mulet cultiva también la música y ha grabado un disco (Loco por respirar), con ocho canciones compuestas por él mismo. Como artista y cantautor, reconoce el enorme protagonismo de la música en sus creaciones pictóricas. «Hubo un momento en el que estaba un poco confuso porque no sabía si trabajar con la música o dejarla y dedicarme al arte plástico pero al final ambas se complementan». Añade que «la música está latente en la creación artística y lo mismo sucede a la inversa».