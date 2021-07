Hélène Estienne: «Con Peter Brook nunca sabes qué va a ser lo siguiente»

La reconocida dramaturga y guionista francesa Marie-Hélène Estienne presenta en Mallorca Tempest project, su nueva obra escrita junto al Premio Príncipe de Asturias Peter Brook. Confiesa que ha estado varias veces en Ibiza, pero nunca había recalado aquí: «Lo primero que he pensado es que hace mucho calor y está lleno de turistas». Su impresión más inmediata de la isla es buena y asegura estar disfrutando de la ciudad.

La francesa explica que no sabe quién va a ver su obra hoy porque no conoce al público mallorquín. En un principio, creía que todos serían extranjeros, pero ha podido confirmar que la mayoría de asistentes son mallorquines: «Esto me reconforta porque veo que hay un interés especial por el teatro». Una de sus peticiones es que vengan jóvenes a ver la obra, pero entiende que la situación es complicada. Además, aprovecha la conversación para recordar a Bernat Damians, el director de escenario del Teatre Principal, fallecido hace unos días en Palma: «Ha sido una noticia trágica que coincida con nuestro estreno, pero le tendremos presente».

Entiende la expectación generada por su fugaz visita y trata de quitarle importancia: «Daremos nuestra mejor versión porque lo único que queremos es que el público disfrute». Cree que la clave del éxito reside en hacer un buen trabajo, presentar la pieza de la mejor manera y tratar de llegar al corazón de la gente. «Queremos transmitir la importancia de esta historia a la gente que venga a vernos», apunta.

Defiende que esta no es una obra más especial que las demás, pero sí «extremadamente bonita»: «Queríamos que fuera accesible para todos». La obra, cuenta, habla y reflexiona sobre la libertad y el perdón. Explica que cada trabajo es un proceso diferente en el que «vamos mejorando y exploramos nuevas posibilidades».

Estienne habla sobre su trabajo creativo junto a Peter Brook, una relación que les ha llevado a representar sus obras en los teatros más importantes del mundo: «Trabajar con Brook significa no saber qué va a ocurrir. Siempre tienes que ir paso a paso. Nunca sabes qué va a ser lo siguiente, y creo que eso es muy enriquecedor». Confirma que ahora están preparando una obra de Samuel Beckett en París con un formato diferente: «Estamos emocionados».