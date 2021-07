Corxeres d'estiu | Calor i música

Avui dimecres, podem començar a Can Balaguer de Palma (19h) per escoltar el grup Sheela Gathright & Afro Soul, que ens oferirà una fusió de ritmes africans, jazz i soul. Serà dins el marc del Festival Jazz Palma. Una mica més tard (21h), el mateix cicle ens proposa una caminada al castell de Bellver per escoltar el Muriel Grossmann Quartet, el qual ens conduirà cap a la mística i la meditació a través de la música.