Catálisis | Pron, un autor que hay que escuchar

Los escritores superventas solo son leídos, los autores de víscera son además escuchados, auditados. Por tanto, cabe escuchar a Pron además de leerlo que no leerle. Se somete a la presión adicional de la exigencia de voz, amén de cargar con la espesura de la tradición argentina. Bajo estos antecedentes, presentó en Palma un álbum intraducible de Dylan, Bringing it all back home, con la portada huérfana de Sally Grossmann que un día creímos que era el propio cantante travestido. A Dylan tampoco basta con escucharlo que no escucharle, encima hay que leerle.