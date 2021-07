Biel Mulet: " Actualmente las relaciones sociales están más vacías que nunca"

La exposición del artista Biel Mulet ha tenido un éxito rotundo. Tanto es así que, aunque inicialmente finalizaba el 3 de julio, ha sido ampliada hasta mañana jueves. Sus obras son un espejo que refleja la angustia que vive hoy el ser humano fruto de su dependencia de las tecnologías, sobreinformación y la pérdida del diálogo. Así, Wasted Conversations nos adentra en un insólito paseo por 11 obras de pintura de técnica mixta y una escultura cocreada junto a Miquel Ramón Monegal resultado de cinco años de reflexión creativa.

Uno de los pilares temáticos de Wasted Conversations es la soledad. ¿Vivimos en la era de sentirnos solos rodeados de mucha gente ahora que estamos permanentemente interconectados?

Más o menos. Lo que realmente cuestiono en Wasted Conversations o conversaciones desperdiciadas es la validez de las relaciones que tenemos actualmente. Para mí la tecnología es positiva en muchos aspectos de nuestro día a día pero la dependencia que tenemos de la intermediación electrónica para mantener nuestras relaciones es lo que personalmente pongo en tela de juicio. A veces asistimos a un concierto, una obra de teatro o admiramos un paisaje y en lugar de disfrutar de lo orgánico de esa experiencia, tenemos una imperiosa necesidad de dejar constancia digital de todo ello.

¿El arte está siendo víctima de esta sociedad líquida dominada por lo efímero?

El arte tiene que adaptarse a esta situación, en este sentido las obras pueden comunicar mensajes y propuestas artísticas del creador pero para mí ha cambiado la forma de consumir arte: Es más efímero, más rápido y tienes más abundancia de información y por tanto tienes que estar más activo. Antes el público esperaba todo un año a que un artista lanzara un LP y esto hoy en día es impensable, hay que ir sacando un single tras otro cada mes y medio para mantener viva la conexión con el público.

¿Cómo nace la idea de sacar a la luz esta exposición?

Todo lo que se expone nace de un largo proceso creativo de cinco años. En el momento de ponerse a elaborar la obra entras en conflicto porque en la mente entra todo y cuando trabajas la materia como tal ves problemas: algunos materiales no funcionan, el resultado final no es como lo habías imaginado etc. Por eso es necesario tanto tiempo. Me interesa mucho confrontar materias distintas y poner en tensión lo orgánico de la textura y la pincelada y por otra parte unas placas de metacrilato.

¿Qué facetas de la vida humana explora en las obras de la exposición?

Hoy que estamos más conectados que nunca a todo, donde hay más seguidores y likes parece que las relaciones sociales están más vacías que nunca, por lo tanto lo que exploro es el vacío existencial humano que se deriva a partir de esto.

¿ Qué estilo define la colección de obras expuestas?

Podríamos caracterizarlo como neoexpresionismo figurativo, con referencias a expresionistas estadounidenses como Kuh.

También es cantautor. ¿La música está presente en el proceso creativo de sus obras?

Sin duda música y pintura se retroalimentan. Hubo un momento en el que estaba un poco confuso porque no sabía si trabajar con la música o dejarla y dedicarme al arte plástico pero al final ambas se complementan. La música está latente en la creación artística y lo mismo sucede a la inversa.

¿Se considera una especie de Marinetti pesimista?

Yo no diría pesimista porque para mí la tecnología tiene enormes puntos positivos y el ser humano no tardará en gestionar mejor esa interacción con la tecnología para no ser dependientes de ella.

¿El arte puede constatar las enfermedades de la sociedad contemporánea?

El arte es un reflejo del momento social que estamos viviendo, este reflejo los artistas lo pueden trasladar a través de un poema, en una novela, una escultura etc.

¿ Algún proyecto creativos a largo plazo?

Si eres creativo y estás conectado a esa necesidad vital de crear sea en el formato que sea, no paras porque siempre estás pensando. De momento son solo ideas que más adelante tendré que concretar y materializar para poder llevarlas a cabo.