Iván Ferreiro: "A pesar de la pandemia la música se sigue disfrutando y apreciando igual"

Después de un año y medio de parón en los escenarios, un Iván Ferreiro más ilusionado y creativo que nunca regresa este jueves a Mallorca con un concierto perteneciente a su gira de 2021 con el que pretende hacer un recorrido por toda su carrera artística, resultado de un plácido momento vital de encontrarse consigo mismo y con su amor a la composición.

El cantautor gallego, que recorrerá el país de la mano de su hermano Amaro, está saboreando cada segundo de la felicidad de volver al directo, actuando en lo que califica como «shows pandémicos»: «Estamos contando historias y echándonos unas risas. En cada actuación nos reímos mucho de nosotros mismos pero al mismo tiempo los conciertos son espectáculos para ver sentados con tranquilidad». En relación a sus recitales anteriores, admite que lo que sucede sobre el escenario durante las actuaciones de esta gira es «mucho más íntimo y personal» gracias a que la pandemia le ha permitido indagar en la intimidad y buscar un mayor contacto con el público. Con una energía desbordante que inunda cada proyecto en el que se adentra, cuenta cómo la vuelta a los escenarios «responde ya no solo a la nostalgia de volver a los escenarios sino también a la necesidad de ponernos manos a la obra después de un año y medio de parón para poder seguir escribiendo canciones como hasta ahora».

Su próximo concierto en la isla, que el jueves le acogerá por sexta vez, promete ser una deliciosa combinación de temas de toda la cronología del compositor: «Habrá de todo, tanto versiones (me encanta hacerlas) como canciones antiguas y otras más actuales del nuevo disco», afirma con evidente satisfacción. Entre risas confiesa que prefiere reservarse el nombre de las versiones que tocará para guardar la sorpresa.

A diferencia de otros artistas que encontraron en el confinamiento estricto una oportunidad de oro para dar rienda suelta a su capacidad creativa y gestar nuevos temas, Ferreiro recuerda angustiado su crisis artística a raíz de los inicios del covid: «En vez de volverme más productivo musicalmente, me sentía cansado porque venía de una gira muy larga y no me inspiró sino todo lo contrario, no me apetecía ponerme a componer canciones, por eso tardé tiempo en volver a crear temas». Eso sí, añade que «la pandemia solo me ha hecho morir de aburrimiento a ratos pero la música se sigue disfrutando y apreciando igual».

Si algo nos ha demostrado a golpes este último año es que del mañana poco podemos prever. Ferreiro parece hoy más esperanzado que inquieto por sus andanzas profesionales cuando toque poner punto y final a la gira, y expresa que « tenemos muchas ganas de terminar de grabar el disco nuevo y poder empezar a girar con él a partir del año que viene» También espera reencontrarse con Santi Balmes, vocalista de la banda barcelonesa Love of Lesbian con quien ha colaborado en más de una ocasión en temas como El equilibrio es imposible y la versión de La fuerza del destino en un disco homenaje a Mecano: «Santi y yo nos vamos encontrando y haciendo cosas, no tenemos un proyecto completamente apalabrado porque él está con su gira, yo estoy con la mía pero espero verle muy pronto para darle un abrazo y hacer cosas improvisadas». Sin duda el historial de Ferreiro refleja su gran pasión por las colaboraciones, tanto es así que ha grabado temas con artistas muy diversos estilísticamente entre sí, desde Amaral hasta Leiva pasando por Sidecars, Carlos Sadness y Xoel López, con quien interpretó su tema más conocido, Turnedo.

Brinde lo que brinde el futuro, aquello de lo que tiene casi absoluta certeza es de que su música permanecerá inclasificable e indefinible como lo ha sido hasta el momento y alega despreocupado que «no me molesta que me digan que hago indie pero la música es simplemente música y al final casi todo se resume en pop».