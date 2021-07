«Me gusta Mozart porque cuesta y me pone a prueba»

Usted empezó con el violín. ¿Cuándo decide cambiar las cuatro cuerdas por las vocales?

En realidad fue una coincidencia. No disfrutaba con el instrumento, ensayaba sola y cuando llegaba el momento de actuar me ponía muy nerviosa. Fue una profesora del colegio quien me dijo que probara con la voz, y así empezó todo. Para divertirme me presenté a un concurso y lo gané y desde entonces vivo en Alemania y me dedico a perfeccionar y cantar

Hace unos meses ganó el Concurso Francesc Viñas. ¿Qué representó este galardón?

Fue un honor ganar un concurso de tanto renombre. Y además me ha dado muchas oportunidades, me ha abierto puertas, pues el jurado es de un nivel internacional que da prestigio.

En el mismo concurso se hizo con el Premio Mozart. ¿Qué tiene el compositor de Salzburgo?

Mozart es muy difícil de cantar, para las voces es muy exigente, aunque para el público no lo parezca. Me gusta porque me cuesta, porque me pone a prueba. Con Mozart es muy importante trabajar la técnica. Por otra parte, Mozart no tiene muchos papeles para esa tesitura de mezzo, sino que muchas veces cantamos papeles de segunda soprano, con lo cual puede que en los agudos nos sintamos un tanto incómodas.

También ganó el premio del público. A eso se le llama seducir vocalmente.

Eso sí que fue mágico, pues el público se mueve por la emoción, por lo que transmites más que por la técnica. Si consigues llegar al público significa que has aportado algo a la música.

De todas maneras usted ya sabía qué era ganar un concurso, se llevó galardones en Irún y Berlín, en años anteriores.

Cada músico tiene su camino para darse a conocer, no diría que los concursos sean necesarios, a mí me ha ido bien, pero otros pueden llegar a lo mismo sin pasar por las competiciones. Yo me lo tomo con sencillez y espontaneidad.

Unos dirán, claro, teniendo por maestra a Michelle Breedt... ¿Por qué es tan buena pedagoga?

La verdad es que Michelle me ha cambiado la vida, es muy sincera, no te alaba porque sí, sino que dice lo que piensa. Incluso a veces no apoya mis decisiones. Diría que es una friqui de la técnica vocal, con un oído privilegiado y una enorme paciencia conmigo.

Tanto Breedt como Christiane Iven, su otra profesora, han triunfado cantando Wagner y Strauss. ¿Para cuándo un Octavian?

Espero que llegue, aunque de momento me quedo con Mozart. Esos papeles como el Octavian de El caballero de la Rosa necesitan madurez. Quizás en unos quince o veinte años.

Hace dos veranos debutó en el Festival de Salzburgo. Palabras mayores.

Fue un sueño, cuando era joven veía las escenografías de las óperas del festival y pensaba que sería algo mágico poder cantar allí. Imagine cómo me encontré cuando lo pude hacer. Algo mágico. Y es que toda la ciudad, en verano, está llena de música.

En su repertorio, la Dorabella de Mozart, el Sesto de Haendel o Paquette de Bernstein pero también oratorios de Bach o Mendelssohn ¿Un repertorio muy ecléctico?

Cada papel tiene su momento, estoy abierta a todo lo que mi técnica permite, por ahora no quiero especializarme. Al final la parte vocal se prepara igual, pero la ópera tiene el problema añadido de que además hay que actuar y por tanto debes tener el papel más interiorizado. Me gusta preparar los papeles desde la historia del personaje.

Usted conoció a la recientemente fallecida Christa Ludwig. ¿Cómo era la gran diva alemana?

Estuve con ella trabajando en una master class y la verdad es que me inspiró muchísimo, tenía pasión por la relación entre los textos y la música. Esa fue su aportación, intentar hacerme míos los textos de las canciones. También me han aportado mucho otras voces míticas como Brigitte Fassbaender, Teresa Berganza o Anne Sophie von Otter, todas ellas me han enseñado a encontrar la pasión dentro de la música.

Este recital en Palma se sitúa entre diversas representaciones de Cosí fan tutte en Hannover. Por lo que se ve, tiene una agenda muy apretada.

Ahora mismo sí, los teatros, después de meses cerrados y de otro tiempo de incertidumbre, se han vuelto como locos programando.

Durante el año próximo participará en una nueva producción de The Magic Opal de Albéniz, una ópera que el compositor estrenó en Londres en 1892.

Se trata de hacer justicia a la buena música. Tengo en repertorio obras españolas y cuando las canto en Alemania, primero se extrañan de no conocerlas y luego las admiran.