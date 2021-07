El gallinero | El teatro, desde dentro

Aunque los tributos póstumos siempre llegan tarde, valgan estas líneas como reverencia a Bernat Damians, jefe de escenario del Principal de Palma en los últimos años y fallecido el fin de semana en un accidente de tráfico. Sus compañeros, profesionales y enormes, le dijeron adiós entre lágrimas y levantando una función más, el concierto punky de Rock&Press, en este caso. Show must go on. Por el espacio escénico de referencia pasó hace unos días Joan Carreras con Historia d’un senglar, una adaptación libérrima de Ricardo III –con referencias a Hamlet, entre otros hits– a cargo de Gabriel Calderón.