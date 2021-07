Por primera vez en vinilo doble, carpeta gatefold y recuperando la que iba a ser su portada original, se reedita Butterflies, el que para muchos es la gran obra cumbre del cuarteto mallorquín Sexy Sadie. Un álbum de tono intimista, nostálgico y ensoñador que les confirmó como una de las bandas más interesantes del panorama pop español, donde reinaron varias temporadas, ofreciendo conciertos mágicos, de comunión extraordinaria con un público que les adoraba, y que hoy ven recompensados sus esfuerzos al ver el disco en este maravilloso formato, tras años de sugerencia constante en las redes y en las páginas de fans del grupo. El disco fue grabado en Mallorca en el año 2000, inaugurando nuevo siglo con una obra maestra sin duda, que les upó a lo más alto de las listas de ventas. Producido por la propia banda y por su técnico de sonido, Jose Mª Rosillo, mezclado en Madrid, y masterizado en Londres por el legendario Jon Astley, productor de artistas del nivel de The Who.

Ahora, se presenta en edición remasterizada y tirada limitada, que desde ya lo convierte en un preciado objeto de coleccionismo. Los mallorquines elaboraron en este álbum un discurso personal y con voz propia, para encerrarlo después en grandes canciones, como Here I Am, Someone Like You (del que Isabel Coixet dirigió un increíble clip), Charlie Jones, Lucky Boy, No Matter How, I Feel So Fine o Good Day. Una delicia de continente y contenido.

Hace solo unos días, Sexy Sadie ofreció un concierto en Palma, en Ses Voltes, con gran respuesta de público. Jaime García Soriano (cantante, guitarra y compositor principal) y Toni Toledo (batería) son los dos integrantes que han permanecido todos los años de carrera de la banda. Otros integrantes fueron Miki Serra (1992-97, guitarra), José Luis Sampol (1992-2000, bajo), Pablo García Soriano (verano 1999, guitarra), Miquel Martínez ‘Pinti’ (1998-99, guitarra), Carlos Pilán (1999-2006, guitarra), Jaume Gost (2000-06, bajo), Michael Mesquida (2006, guitarra) y Sergio Molina (2006, teclado).