La playlist de... | Francina Armengol

La presidenta Francina Armengol (Inca, 1971) descubre sus gustos musicales, de corte clásico y con un marcado acento catalán. Cinco canciones para conocer mejor a una mujer que disfruta con los cascos puestos.

Para bailar: A far l’amore comincia tu. Un tema cantando en italiano, francés, castellano, alemán e inglés con el que Raffaella Carrá consiguió uno de sus grandes éxitos.

Para ver la puesta de sol: Alegria. Incluida en el tercer disco de Antònia Font, nunca faltaba en los conciertos del grupo de Joan Miquel Oliver y compañía. Se desconoce si la incluirán en su repertorio en su regreso y si Armengol acudirá como fan.

Para relajarse en el mar: Sitting on the dock of the bay, de Otis Redding. Un clásico del soul, una de las canciones más aclamadas por los críticos de todos los tiempos.

Para conducir: Camins, de Sopa de Cabra. Un hit para soñar y dejarse llevar, emocionante y compuesta desde el corazón.

El temazo: En tu estime el món. Es una de las cuatro canciones que el cantante valenciano Raimon grabó en 1965 para el álbum Cançons d’amor.