Jazz i altres músiques

Per començar el cap de setmana musical no hi ha com anar avui matí a l’església d’Alaró (11.30) per escoltar el clàssic concert del cicle Els Matins de l’orgue.

Primer al matí (11.30h) i després l’horabaixa (20.30h), continua el cicle Inaudit a la sala del carrer Pere Dezcallar de Palma, amb un sextet de corda interpretant el Sextet número 1 de Brahms.

A Sant Felip Neri de Palma, Barry Sargent segueix amb les Sonates i Partites per a violí sol de Bach. La cita és a les (20h).

Una hora més tard i en el Trui Teatre de Palma (21h), Mihalis Kalkanis aporta el seu jazz grec al festival de jazz.

A la mateix hora i a l’església de Montision de Pollença, la versió que de The Fairy Queen de Henry Purcell ens proposen els membres de l’Art Vocal Ensemble. Una producció que també es podrà veure demà diumenge al Museu de Mallorca.

També per avui i a la Casa Museu Villalonga de Binisalem, l’espectacle Lítica, una proposta de teatre, música i poesia a partir de la novel·la de Lucia Pietrelli. L’espectacle es repetirà demà al Claustre de Sant Domingo de Pollença.

A l’església de Santa Tereseta de Palma (20.30h), el grup vocal Kea oferirà un programa amb obres del repertori coral dels segles XX i XXI.

I per tancar el dissabte, dues propostes més. La primer titulada Música arran de mar al Caló d’en Busquets de Santanyí, amb la soprano Eleonore Marguerre i l’Orquestra del festival de Santanyí dirigida per Vicent Balaguer. La segona al Mollet d’en Pereió de Portococolom (21.30), a través del cicle A Jazz de mar; l’artista Milena Casado i el seu quartet actuaran juntament amb el trio de Lucia Fumero. Jazz de mar continua demà diumenge (22h) amb l’Alabaix Big Band dirigida per Toni Vaquer.

Demà diumenge torna el Concert en el Torrent de Pareis (17.30h), amb La Capella Mallorquina, dirigida per José María Moreno, y la Jove Orquestra Rotària de Mallorca.

També demà, en el marc del Festival de Jazz de Palma i en el Teatre Xesc Forteza (21h), Jazztanyoles, un espectacle en el qual la pianista i compositora Elisabet Raspall es mescla amb les castanyetes i la dansa de Belén Cabanes.