El Atlántida Mallorca Film Fest ha presentado esta mañana en Palma la programación completa de su 11ª edición. Jaume Ripoll, director del festival y cofundador de Filmin, ha sido el encargado de desvelar el cartel completo desde la emblemática Sala Rívoli de Palma, nueva sede del festival. Durante siete días, entre el 26 de julio y el 1 de agosto, la ciudad balear se convertirá en la sede física del festival de cine, música y conferencias.

Entre las presencias internacionales que visitarán el AMFF destacan dos gigantes del cine británico: Judi Dench y Stephen Frears que recibirán el Masters of Cinema en colaboración con la Mallorca Film Commission. El 31 de julio, Stephen Frears y Judi Dench impartirán una master class en los cines Rívoli.

El Atlàntida Mallorca Film Fest abre su programación el día 26 de julio con El vientre del mar, de Agustí Villaronga, la película galardonada con seis Biznagas en la reciente edición del Festival de Málaga. En El vientre del mar el veterano cineasta mallorquín adapta un capítulo de Océano Mar, de Alessandro Baricco. Y hace dialogar pasado y presente a partir de la peripecia de dos supervivientes del naufragio real de la fragata Alliance en 1816, en una trama con evidentes paralelismos con la situación de los refugiados y las crisis migratorias de nuestros días.

Una película con un siglo de vida cerrará el certamen: rodada en Palma y Bunyola, la producción francesa El jefe político (1925) vivió una odisea que incluye su desaparición durante décadas, hasta que llegó a manos de un coleccionista canario, primero, y, después, a las de dos instituciones que se han encargado de su restauración: Filmoteca Española y el Arxiu del So i de la Imatge de Mallorca. Ahora, el Atlàntida Mallorca Film Fest estrena mundialmente esta joya del cine mudo, firmada por André Hugon, y que guarda sorprendentes paralelismos con nuestra realidad, en una trama salpicada por la gripe española y la corrupción política.

Entre las películas que formarán parte de la programación de la undécima edición del Atlàntida Mallorca Film Fest destacan un puñado de títulos que mantienen el certamen como cita ineludible veraniega para cinéfilos.

Doctor Portuondo, de Carlo Padial. La primera serie original producida por Filmin tiene el delirante sello de Carlo Padial (Algo muy gordo), que adapta su novela homónima, publicada por Blackie Books, para ofrecer, en palabras de la plataforma, “una divertida regresión de tintes autobiográficos a la terapia que el protagonista sigue junto al Dr. Portuondo, un peculiar psicoanalista cubano que grita a sus pacientes, jura en nombre de Freud y bebe whisky Johnnie Walker”. Nacho Sánchez, Jorge Perugorría y Berto Romero presentarán la serie en su estreno mundial en el Atlàntida Film Fest.

El 31 de julio, llegará uno de los grandes eventos cinéfilos del festival con el estreno en España de Annette, esperada nueva película del genial Leos Carax, tras triunfar mundialmente con Holy Motors y Los amantes del Pont Neuf. Annette llegará a Palma tras inaugurar el Festival de Cannes.

-El chico más bello del mundo, de Kristina Lindström y Kristian Petri. Este documental nos permite conocer la cara más íntima de Björn Andresen, aquel joven al que Luchino Visconti convirtió en Tadzio, objeto del silencioso deseo de Dirk Bogarde. El precio de la belleza y del éxito, y la marca del paso del tiempo.

- Laurent Garnier: Off the Record, de Gavin Rivoire. La figura del emblemático DJ y productor musical francés Laurent Garnier sirve para retratar el auge de la música techno-house, en un documental para el que su director contó con acceso absoluto a la vida personal y profesional de Garnier durante tres años. Un trabajo que tendrá su estreno español en el Atlàntida, con presencia confirmada de Garnier.

- Antigone, How We Dare!, de Jani Sever.La relectura que publicó el filósofo esloveno Slavoj Žižek sobre la Antígona de Sófocles sirve como guía para reflexionar sobre el papel de la política en la Europa de hoy, marcada por los fundamentalismos y los populismos, y los movimientos anti-inmigración. De todo ello habla este documental, cuyo director define como “un ensayo político sobre la democracia europea actual”. La proyección se acompañará de una charla virtual con el propio Žižek.

A estos títulos se unen Ma Belle, My Beauty, de Marion Hill, estreno en Europa de esta deliciosa mirada a las relaciones poliamorosas que ganó el Premio de Público en el último Festival de Sundance. O Death of a Ladies’ Man, de Matt Bissonnette; amor, poesía, enfermedad, muerte, paternidad… y Leonard Cohen. Gabriel Byrne protagoniza este film. La proyección de la película tendrá una previa de lujo, con un concierto en el que la mallorquina Aina Zanogera interpretará algunos temas del genial autor y cantante canadiense. Completan este apartado la proyección de Santos, de Roge González, creador de los videoclips de C. Tangana. En este cortometraje documental, que estrena mundialmente el Atlàntida, el primero dirige al segundo para hablar el sueño americano compartido.

En su undécima edición, el Atlàntida Mallorca Film Fest volverá a tener la música como una de las patas fundamentales de su programación. No solo por los conciertos que ha organizado, y que permitirá disfrutar de las actuaciones de Maria Rodés (que actuará en la inauguración), Dani y Cabiria (ambos el 27 de julio), Rodrigo Cuevas y Betacam (el día 28), C. Tangana, Mafalda y Chico Blanco (el 29 de julio), Morad (30 de julio) y Rigoberta Bandini y Daniel Sabater (ambos 31 de julio). También por la proyección de algunos largometrajes que tienen la música como protagonista. Como Para Lucio, de Pietro Marcello. Tras su triunfal paso por la ficción con la premiadísima Martin Eden, el director italiano Pietro Marcello vuelve al documental con este tributo al cantante Lucio Dalla, huyendo de toda convención en su acercamiento a su figura, que sirve también para retratar la Italia después de la Segunda Guerra Mundial. O Stardust, de Gabriel Range, el biopic sobre el legendario músico David Bowie, que cuenta también el proceso identitario que le llevó a construirse el personaje de Ziggy Stardust.

Otras leyendas de la música llegan al AMFF en formato documental como es el caso de Shoplifters of the World con su tributo a The Smiths, de Stephen Kijak; 7 Years of Lukas Graham, de René Sascha Johannsen; Mogul Mowgli, de Bassam Tariq, en el que Riz Amed interpreta a un rapero paquistaní, o En busca del violín perfecto, de Hans Lukas Hansen (el estreno de la película estará acompañado de una conferencia con la Concertino de la Orquesta Simfònica de les Illes Balears).

Más allá de la música, otras películas de esta edición del Atlàntida Mallorca Film Fest ponen el foco en distintas disciplinas artísticas, como es el caso de Aalto. El finladés Alvar Aalto es uno de los referentes de la arquitectura y el diseño modernos. Su figura y, por encima de todo, la relación personal y la influencia que recibió de sus dos esposas, Aino y Elisa, centran este documental en el que el amor es tan importante como la arquitectura. La proyección del film se acompañará de una conferencia a cargo de Óscar Tusquets.

También habrá espacio para los misterios del mercado del arte, a través de El misterio del Salvador Mundi, de Oeke Hoogendijk.

Y finalmente Fellinopolis, de Silvia Giulietti, un documental sobre el universo creativo de Fellini y que es, también, una lección de cine.

Siempre atento a las nuevas voces, arriesgadas, combativas o provocadoras, que surgen en el mundo del cine, el Atlàntida Mallorca Film Fest presenta algunos títulos destacados que nos ponen tras la pista de cineastas tan singulares como prometedores: All Eyes Off Me, de Hadas Ben Aroya. La segunda película de la cineasta israelí, llega al Atlàntida tras su exitoso debut People thar are not me (2015) para poner en solfa las relaciones personales de la generación millennial. Ben Aroya visitará el festival para presentar su último trabajo.

ADN, la nueva pel·lícula de Maïwenn (premiada en Cannes con Polisse, en 2011), coescrita por Mathieu Demy (hijo de Agnès Varda y Jacques Demy) y coprotagonizada por Louis Garrel y Fanny Ardant, trata de dar respuestas a esas preguntas en este relato familiar que se vehicula en torno a la búsqueda de las raíces y la identidad.

También a destacar el estreno en España del segundo documental del finlandés Joonas Neuvonen Lost Boys, de Joonas Neuvonen y Sadri Cetinkaya. O el trabajo de Atrapados en la red, Vít Klusák y Barbora Chalupová, un revelador largometraje checo que ha contribuido a abrir varios procesos judiciales contra abusadores. En este mismo apartado destacan trabajos premiados internacionalmente como el de Nina Hobert, Julia & I, o The Whaler Boy, de Philipp Yuryev.

En la inacabable oferta que propone el Atlàntida Mallorca Film Fest destacan varios títulos comprometidos con el mundo que vivimos. Miradas al pasado que explican nuestro presente, films concienciados con la crisis climática y política, incluso distopías no tan improbables.

Coup 53, de Taghi Amirani, La guerra sin nombre, de Lucas Belvaux, Luxor, de Zeina Durra, Soros, de Jesse Dylan, Now, de Jim Rakete, Last Words, de Jonathan Nossiter serán otros títulos que completarán esta sección.

El fuerte compromiso del Atlàntida Mallorca Film Fest con las Islas hará del festival una magnífica plataforma para dar a conocer a nuevos talentos surgidos de la cantera cinematográfica balear. Se podrán ver trabajos como ¡Corten!, de Marc Ferrer. El incalificable Ferrer apuesta por las múltiples posibilidades estéticas del giallo en una divertidísima fantasía que protagonizan Samantha Hudson y La Prohibida. O los dos trabajos de Miguel Eek, La primera mujer, que llega al AMFF después de pasar por el prestigioso International Documentary Film Festival Amsterdam, y Próximamente, últimos días, carta de amor al cine, y a los cinéfilos, que parte de la odisea del grupo de trabajadores del emblemático Cine Ciutat de la capital balear.

En este apartado también destacan Stop, de Stanley Sunday, Antídots per a un paradís fake, de Pere Portabella o Los inocentes, de Guillermo Benet.

En una programación tan completa, el Atlàntida Mallorca Film Fest da también espacio para los espectadores más jóvenes, con la proyección de Mironins, un proyecto transmedia de animación inspirado en la obra de Joan Miró. Especialmente dirigido a niños de entre 3 y 6 años, la propuesta incentiva a los más pequeños a introducirse en el mundo del arte. Dirigida por Mikel Mas, Mironins está escrita por Celia Rico Clavellino, autora de la celebrada Viaje al cuarto de una madre. Una proyección que vendrá acompañada de dos talleres de stop motion que se impartirán en la Fundació Miró de Palma.

Con el objetivo de acercar las propuestas del AMFF al público balear, todas las actividades desarrolladas en espacios exteriores serán gratuitas y las proyecciones en salas de cine tendrán un precio reducido de 3€. Todas las entradas deberán reservarse a través de la web del festival: www. Atlantidafilmfest.com .