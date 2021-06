El documental coproducido por Quindrop, IB3 y RTVE The most dangerous man in Europe, Otto Skorzeny’s after war ha obtenido el premio especial del jurado al mejor documental en The Romford Film Festival de Londres. Ha sido dirigido por Pedro de Echave y Pablo Azorín Williams, El hombre más peligroso de Europa desvela datos inéditos de Otto Skorzeny, el nazi que vivió 27 años en la España franquista.