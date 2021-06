«Naida es brillante y que esté cantando en la calle debería hacer reflexionar a los políticos»

Es un negocio familiar que ya tiene 15 años. Como para todos los establecimientos, han sido tiempos muy difíciles, aunque el brote verde asoma. Muchos de los empleados pueden volver a trabajar y eso al final es lo único importante, que normalicen su situación, su día a día, su compra en el súper, el pago de los recibos. En Mallorca se ha sufrido mucho y por fin empieza a mejorar.

«Los conciertos con el público sentado permiten ver y escuchar diferente. La atención está donde debe estar»

Le encanta la cocina, pero ¿participaría en el concurso de MasterChef?

El otro día me lo ofrecieron, pero no lo haré, por respeto a los cocineros, ya que todavía tengo mucho que aprender. Cocinar es una afición muy recomendable y yo soy muy cocinillas, aunque con el frito mallorquín no me atrevo.

Durante los últimos años ha llenado las salas en Mallorca y el pasado verano, sin conciertos, recaló en la isla para cumplir uno de sus sueños.

Todos esos conciertos fueron inolvidables y repetimos varios porque se llenaron de inmediato. Mi relación con Mallorca es de amor puro. Ella aún no lo sabe, pero estamos casados de por vida desde que llegué con 21 años para trabajar en una empresa que diseñaba software para hoteles cerca de las Avenidas. Y te puedo asegurar que, aunque todavía no he navegado los cinco océanos, mi travesía en barco por las islas es un sueño cumplido. Yo que quiero ser marinero, y cada día trato de aprender un poquito, allí donde voy demuestro que en la boca no me caben las Baleares. Es lo más hermoso que existe, no hay nada comparable en todo el mundo. Y cada vez que vengo a mi apartamento de Alcúdia está todo más bonito. Cuando tengo un momento, voy para allá.

«Este es el mejor momento para volver a empezar tras romper con todo. Lo malo trae algo bueno»

La ganadora de La Voz Senior, Naida Abanovich, donde usted fue jurado, sigue cantando en las calles de Palma. ¿Sirven de algo estos concursos?

Sirvió para que mucha gente supiese que estaba en la calle y, como a los demás participantes, le brindó la oportunidad de subir a un escenario. Muchos de ellos ya lo habían dado por perdido. Pero lo que hay que preguntarse es por qué una mujer mayor, que es brillante, brillante, con mucho talento, está cantando en la calle. Debería hacer reflexionar a los políticos. La Voz hizo un trabajo encomiable de reconocimiento de esta artista, es de lo mejorcito que ha pasado por el programa, pero es una responsabilidad de las instituciones evitar que una mujer mayor esté malviviendo y cantando en la calle para ganar un dinero, sin que la ayuden de alguna manera. Es una cuestión política, más que simplemente de un programa de televisión, y una responsabilidad social. He visto muchas veces a Naida cantar en la calle y entre todos tendríamos que cambiar esta situación.